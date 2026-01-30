США рассекретили программу спутникового слежения за СССР

Речь идет о программе спутников-шпионов Jumpseat, которые следили за советскими военными разработками в годы холодной войны. С 1971 по 1987 год было осуществлено восемь запусков спутников, один из которых оказался неудачным

Cпутник программы Jumpseat (Фото: NRO / Wikipedia)

Национальное управление военно-космической разведки США (NRO) частично рассекретило программу спутников-шпионов Jumpseat, которые следили за советскими военными разработками в годы холодной войны, пишет портал TWZ.

С 1971 по 1987 год в рамках программы Jumpseat, также известной как AFP-711, было осуществлено восемь запусков спутников, один из которых оказался неудачным. Они запускались с помощью ракет-носителей Titan IIIB, созданных на основе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), с базы Ванденберг (Калифорния).

Программа Jumpseat была важной частью радиоэлектронной разведки SIGINT — сбора и анализа разведывательной информации из электронных сигналов (коммуникаций, радаров, систем вооружений). Спутники задействовали в двух направлениях: разведка связи (COMINT), включающая перехват, анализ и дешифровку сообщений, и разведка на основе сигналов иностранных систем (FISINT) — перехват, анализ и дешифровка электромагнитных излучений, исходящих от иностранных радаров, телеметрии ракет, систем управления.

К числу источников излучения, представляющих особый интерес для Jumpseat, вероятно, относились системы противовоздушной обороны и узлы управления и контроля, а собранные данные использовались для построения электронной модели боевого порядка страны-противника, в частности СССР, отмечает портал.

Программа «изначально была направлена против возможностей систем вооружения других стран-противников», отметили в NRO. Спутники были построены компанией Hughes с использованием стабилизированной вращением платформы, аналогичной той, что применялась в коммуникационных TACSAT и Intelsat-4.

Ключевые особенности Jumpseat включали большую, частично складывающуюся параболическую антенну для сбора данных, а также меньшую параболическую антенну для их передачи на Землю.

«Историческое значение программы Jumpseat невозможно переоценить», — подчеркнул директор Центра изучения национальной разведки при NRO Джеймс Оутцен. «Его орбита предоставила Соединенным Штатам новую точку обзора для сбора уникальной и критически важной разведывательной информации из космоса», — добавил он.

Основной задачей миссии Jumpseat был мониторинг разработок наступательных и оборонительных систем вооружения противника, пояснило NRO.

Спутники Jumpseat работали в режиме транспондера, передавая данные в NRO для обработки. После этого информация предоставлялась Пентагону, Агентству национальной безопасности и другим структурам, отвечающим за национальную безопасность.

В то время как первые спутники NRO, такие как Grab, Poppy и Parcae, работали на низкой околоземной орбите, Jumpseat стали «спутниками первого поколения, находящимися на высокоэллиптической орбите» (ВЭО). ВЭО удерживала Jumpseat на большой высоте над северными полярными регионами в течение долгого времени, что позволяло наблюдать за Советским Союзом. Спутники Jumpseat «показали себя превосходно» и были исключены из архитектуры радиоэлектронной разведки лишь в 2006 году, отметили в NRO.