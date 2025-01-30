Meta выплатит $25 млн по иску Трампа за блокировку аккаунтов

Трамп после избрания намекнул Цукербергу, что урегулирование иска необходимо для их сближения. Аккаунты были заблокированы после штурма трампистами Капитолия

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Корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) выплатит $25 млн для урегулирования иска президента США Дональда Трампа и других лиц по поводу блокировки в 2021 году аккаунтов в Facebook и Instagram. В суд поступило соответствующее уведомление (.pdf).

Сделка стала результатом прямых переговоров между гендиректором Meta Марком Цукербергом и Трампом, рассказал Politico адвокат президента Джон Коул. На вопрос, что привело к урегулированию иска спустя годы, он ответил, что все это время работал над сделкой, и добавил: «Конечно, выборы помогли».

В рамках соглашения Meta перечислит $22 млн в фонд поддержки строительства президентской библиотеки Трампа, еще $3 млн получат четыре человека, которые стали истцами совместно с президентом. Meta по условиям соглашения не признает себя виновной в правонарушениях.

Демократы в конгрессе урегулирование раскритиковали. «Это выглядит как взятка и сигнал для каждой компании о том, что коррупция стала правилами игры. После того как Meta заплатит за игру, на что Марк Цукерберг рассчитывает для возврата своих инвестиций?» — заявила сенатор Элизабет Уоррен.

Facebook заблокировала аккаунт Трампа вскоре после штурма здания Капитолия его сторонниками, произошедшего в январе 2021 года, а в 2023-м разбанила.

Прошлым летом Трамп обвинял Цукерберга в планировании заговора против себя и грозил ему пожизненным тюремным заключением, если в ходе президентских выборов 2024 года он «сделает что-то незаконное». Цукерберг впоследствии признал акты цензуры из-за давления властей, сблизился с республиканцем, присутствовал на его инаугурации и начал реформирование Meta.

Процесс урегулирования иска начался в ноябре 2024-го, когда Цукерберг прилетел к Трампу на ужин в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго. Ближе к концу вечера будущий президент напомнил об иске и дал понять, что претензии необходимо урегулировать, прежде чем с Цукербергом будут налажены отношения, выяснила Wall Street Journal.

В январе Цукерберг похвалил администрацию Трампа за поддержку американских технологических компаний и «защиту наших ценностей». «Это будет важный год для переосмысления наших отношений с правительствами», — добавил бизнесмен.

Meta отчиталась о росте выручки за четвертый квартал на 21%, до $48,4 млрд, по сравнению с $40,1 млрд годом ранее, прибыли — на 49%, до $20,8 млрд, по сравнению с $14 млрд годом ранее. В основном это стало возможным благодаря улучшенным алгоритмам таргетирования рекламы, объяснила корпорация.