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Политика ,  
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Трамп заявил об остановке выплат в $50 млн на презервативы для ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что США перестали выделять $50 млн на покупку в Секторе Газа презервативов, из которых, по его словам, палестинское исламистское движение ХАМАС (Вашингтон внес его в список терористических) делает самодельные бомбы, сообщила газета The Independent.

Трамп уточнил, что подобные траты обнаружил созданный им департамент эффективности правительства (DOGE), возглавляемый американским миллиардером Илоном Маском.

При этом The Independent уточнила, что «все еще остаются вопросы о том, соответствует ли эта колоссальная цифра действительности».

К тому же, сам Маск выразил сомнения по поводу финансирования презервативов в Газе, выложив в своем Х публикацию, назвав новость «верхушкой айсберга», и написав: «Я предполагаю, что большая часть этих денег попала в карманы ХАМАС, а не на презервативы».

«Да, даже если деньги действительно были потрачены на презервативы, мы не должны отправлять деньги американских налогоплательщиков на покупку презервативов для иностранцев», — отметил он.

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Политика
Дональд Трамп

Ранее новый пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о том, что DOGE и Административно-бюджетное управление (OMB) обнаружили, что »$50 млн налогоплательщиков должны были пойти на закупку презервативов в Газе». Она заявила, что это «абсурдная трата денег».

Администрация Трампа приостановила федеральные программы помощи как за рубежом, так и внутри страны. Пауза связана с проверкой программ на соответствие политике республиканца.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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