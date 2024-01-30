Маркетплейсы пообещали продлить срок хранения товаров из-за сбоя в Рунете
Wildberries и Ozon продлят срок хранения товаров в связи со сбоем в доменной зоне .ru. Об этом компании рассказали в своих телеграм-каналах.
Сайт и приложение Ozon были недоступны, сообщила пресс-служба маркетплейса. «Если в пункте выдачи не могут выдать вам заказ, а срок хранения истекает, то мы продлим его еще на два дня, чтобы вы могли забрать свои покупки позже», — пообещали в компании. Кроме того, перенесены будут также и сроки доставки для заказов, которые курьеры не могут выдать из-за сбоев. Пользователи получат уведомления о переносе в приложении маркетплейса.
В Wildberries сообщили, что проблема в зоне .ru не затронула IT-систему компании. «Мы проверили все наши системы — на нашей стороне все работает, сбоев нет. Сложностей по выдаче заказов на ПВЗ нет. Также мы продлим срок хранения товара, лежащего на полке сегодня», — уточнили в пресс-службе маркетплейса.
Пользователи и операторы в центральном регионе России начали сообщать о массовом сбое в работе мобильного интернета вечером 30 января. Проблемы наблюдались и при попытке воспользоваться российскими приложениями из-за рубежа.
Минцифры объяснило сбои технической проблемой в зоне .ru, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC. В ведомстве пообещали восстановить доступ к сайтам с доменом .ru в ближайшее время.
DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Благодаря ему в доменной зоне .ru гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак.
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