Минцифры объяснило сбой работы сайтов в зоне .ru
Сайты в зоне.ru затронула техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщило Минцифры в телеграм-канале.
«Возникла техническая проблема, затронувшая зону.RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC*. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением», — говорится в сообщении.
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