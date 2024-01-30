Минцифры объяснило сбой работы сайтов в зоне .ru

Минцифры: сбой в работе сайтов в зоне.ru связан с инфраструктурой DNSSEC

Сайты в зоне.ru затронула техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщило Минцифры в телеграм-канале.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону.RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC*. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением», — говорится в сообщении.

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