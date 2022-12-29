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«Коммерсантъ» узнал о планах Минцифры принудительно лицензировать ПО

«Коммерсантъ»: власти готовят законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО
Законопроект предусматривает, что российские компании смогут переводить оплату за использование зарубежного ПО на специальные счета до востребования правообладателя, пишет издание
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минцифры готовит законопроект о принудительном лицензировании иностранного программного обеспечения (ПО), разработчики которого прекратили работу в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и письмо директора департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрия Никитина.

«[Правительство] прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств», — говорится в письме.

Источник газеты отмечает, что законопроект «декриминализует» нелегальное использование иностранного софта, а также положит начало его принудительному лицензированию.

Согласно инициативе, компании смогут переводить оплату за использование софта на спецсчета, а правообладателям средства «будут переведены по первому требованию».

В одной из IT-ассоциаций подтвердили «Коммерсанту», что Минцифры обсуждает перспективы принудительного лицензирования ПО с ними и другими ассоциациями.

По словам источника, близкого к Минцифры, инициатива «прорабатывается в закрытом от рынка режиме». В Минцифры изданию не прокомментировали эту информацию.

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Глава Минцифры Максут Шадаев 28 декабря заявил, что «нужны условия, при которых бизнес мог бы использовать зарубежный софт», отмечает «Коммерсантъ».

В августе в Госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании контента правообладателей из «недружественных» стран, отозвавших свои лицензии на авторские и смежные права на данный контент.

Под контентом имеются в виду «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения».

В пояснительной записке отмечалось, что данная мера поможет защитить российский бизнес, который терпит убытки; зарубежных авторов, которые не получают вознаграждения, а также предотвратит развитие пиратства.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минцифры законопроект лицензирование ПО
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