«Ростелеком» и Минкомсвязь ответили на сообщения об утечке с госуслуг

«Ростелеком» и Минкомсвязь ответили на сообщения об утечке с госуслуг

Ранее появилась информацию о том, что в открытом доступе оказались персональные данные почти 30 тыс. пользователей госуслуг: их фамилии, СНИЛС, ИНН, номера телефонов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Ростелеком» не подтвердил информацию СМИ об утечке персональных данных пользователей единого портала госуслуг. В пресс-службе компании РБК сообщили, что инцидентов, связанных с единой системой идентификации и аутентификации, не выявлено.

«Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены», — указали в «Ростелекоме».

Компания считает, что возможный инцидент, о котором сообщили СМИ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», разрабатываемого по заказу департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО и функционирующего автономно от портала госуслуг. Приложение размещается на технической инфраструктуре, предоставляемой ПАО «Ростелеком».

В Минкомсвязи РБК сообщили, что в настоящий момент системы работают в штатном режиме. По факту возможного инцидента начата проверка. РБК обратился за комментарием в администрацию ХМАО.