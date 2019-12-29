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«Ростелеком» и Минкомсвязь ответили на сообщения об утечке с госуслуг
Ранее появилась информацию о том, что в открытом доступе оказались персональные данные почти 30 тыс. пользователей госуслуг: их фамилии, СНИЛС, ИНН, номера телефонов
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Ростелеком» не подтвердил информацию СМИ об утечке персональных данных пользователей единого портала госуслуг. В пресс-службе компании РБК сообщили, что инцидентов, связанных с единой системой идентификации и аутентификации, не выявлено.

«Все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены», — указали в «Ростелекоме».

Компания считает, что возможный инцидент, о котором сообщили СМИ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», разрабатываемого по заказу департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО и функционирующего автономно от портала госуслуг. Приложение размещается на технической инфраструктуре, предоставляемой ПАО «Ростелеком».

В Минкомсвязи РБК сообщили, что в настоящий момент системы работают в штатном режиме. По факту возможного инцидента начата проверка. РБК обратился за комментарием в администрацию ХМАО.

СМИ узнали об утечке данных пользователей сайта госуслуг
Общество

Информацию о том, что в открытом доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг в Ханты-Мансийском автономном округе, распространил «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна. По словам последнего, в результате технической ошибки в открытом доступе в начале декабря оказались данные более 28 тыс. пользователей: их фамилии, СНИЛС, ИНН, номера телефонов и адреса электронной почты.

Оганесян при этом указывал, что сервер, на котором произошла ошибка, располагался на площадке «Ростелекома». «Коммерсантъ» писал, что данные пользователей могли находиться в открытом доступе более 20 дней, а закрыть утечку стали пытаться лишь 28 декабря.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Артем Филипенок
Теги: «Ростелеком», Минкомсвязь
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