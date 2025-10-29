 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети с ИИ и TON

Сеть будет использоваться для безопасного и приватного выполнения AI-инференса. Проект планируют запустить в ноябре
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Dave Bedrosian / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon, которая будет задействовать искусственный интеллект и блокчейн TON. Об этом Дуров рассказал на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае.

Cocoon расшифровывается как Confidential Compute Open Network (Конфиденциальная Вычислительная Сеть). Сеть будет использоваться для безопасного и приватного выполнения ИИ-инференса.

Поддержка работы сети будет обеспечиваться GPU-майнерами, которые будут получать вознаграждение в Toncoin, а Telegram обеспечит проекту «спрос и ажиотаж».

Разработчики приложений получат доступ к недорогим ИИ-инструментам, а пользователи смогут пользоваться ИИ на условиях анонимности. Полноценный запуск проекта планируется осуществить в ноябре 2025 года после того, как будут собраны заявки разработчиков, которые хотят запускать инференс через Cocoon.

Для подачи заявки разработчики должны указать желаемую модель, например, DeepSeek или Qwen, ожидаемый ежедневный объем запросов и средний размер токенов ввода и вывода.

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
Технологии и медиа
Павел Дуров

В начале октября Дуров заявил, что Telegram запустит свою ИИ-лабораторию в Казахстане. Год назад именно в этой стране был открыт первый региональный офис мессенджера.

Дуров тогда подчеркнул, что стороны будут работать над новой технологией, которая совместит блокчейн и нейросети. Технология позволит более чем 1 млрд человек использовать функции искусственного интеллекта, которые будут генерироваться децентрализированной компьютерной системой в частном порядке, объяснил Дуров.

Персоны
Полина Харчевникова
Павел Дуров Telegram искусственный интеллект Сеть блокчейн TON майнинг
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
