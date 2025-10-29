 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
В США провели первый полет бесшумного сверхзвукового самолета

Lockheed Martin провела первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59
X-59 вылетел с завода Skunk Works на базе ВВС США в Палмдейле и приземлился недалеко от Летно-исследовательского центра имени Армстронга на базе ВВС Эдвардс

Компания Lockheed Martin вместе с NASA успешно провела первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59. Об этом говорится в заявлении компании.

X-59 вылетел с завода Skunk Works на базу ВВС США в Палмдейле, штат Калифорния, и приземлился недалеко от Летно-исследовательского центра имени Армстронга на базе ВВС Эдвардс.

«X-59 выполнил все необходимые задания, проверив первоначальные летные характеристики и характеристики полета, прежде чем благополучно приземлиться в новом месте», — говорится в заявлении.

Трамп заявил о массовом производстве гиперзвуковых ракет в США
Политика
Дональд Трамп

Вице-президент Skunk Works О. Джей Санчес подчеркнул, что в компании гордятся тем, что находятся «в авангарде разработок бесшумных сверхзвуковых технологий».

Исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи назвал самолет «символом американской изобретательности».

«Это часть нашей ДНК — желание летать дальше, быстрее и даже тише, чем кто-либо до этого», — отметил он.

NASA и Lockheed Martin представили бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 в январе прошлого года. Онразработан таким образом, чтобы снизить звуковой удар и позволить сверхзвуковым судам совершать коммерческие перевозки.

X-59 имеет длину 99,7 футов (примерно 30,4 м) и ширину 29,5 футов (около 9 м), почти треть его длины составляет тонкий, заостренный нос, рассеивающий ударные волны, которые приводят к тому, что сверхзвуковой самолет вызывает звуковой удар. Двигатель X-59 установлен сверху, а нижнюю часть сделали гладкой, чтобы ударные волны не сливались позади самолета и не вызывали звуковой удар. Кабина пилота расположена почти на полпути по длине самолета и не имеет окна, выходящего вперед.

Ожидается, что самолет будет летать со скоростью, в 1,4 раза превышающей скорость звука, а его конструкция, форма и технологии позволят X-59 достигать таких скоростей, создавая при этом более тихий звуковой удар.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Елена Чернышова
сверхзвуковой транспорт США самолет полет Lockheed Martin NASA
