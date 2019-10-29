FT узнала о планах владельца TikTok провести IPO в Гонконге

ByteDance собирается выйти на IPO в Гонконге в начале 2020 года. Компания также продаст новостной агрегатор в США

Фото: Shiho Fukada / Bloomberg

Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, планирует провести публичное размещение акций (IPO) в Гонконге. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника. По их словам, компания разместит акции в первом квартале 2020 года.

Кроме того, по данным собеседников газеты, ByteDance намерена продать приложение — агрегатор новостей TopBuzz в США. Число его пользователей составляет около 300 тыс.

ByteDance также намерена воспользоваться помощью специалистов из США, юристов и сотрудников, «имеющих связи с Вашингтоном». Компания считает, что это должно помочь TikTok, в отношении которой американские сенаторы предложили начать расследование, так как приложение, по их мнению, угрожает национальной безопасности.

Представитель ByteDance отказался комментировать FT планы проведения IPO и продажи TopBuzz.