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Технологии и медиа ,  
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FT узнала о планах владельца TikTok провести IPO в Гонконге
ByteDance собирается выйти на IPO в Гонконге в начале 2020 года. Компания также продаст новостной агрегатор в США
Фото: Shiho Fukada / Bloomberg

Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, планирует провести публичное размещение акций (IPO) в Гонконге. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника. По их словам, компания разместит акции в первом квартале 2020 года.

Кроме того, по данным собеседников газеты, ByteDance намерена продать приложение — агрегатор новостей TopBuzz в США. Число его пользователей составляет около 300 тыс.

ByteDance также намерена воспользоваться помощью специалистов из США, юристов и сотрудников, «имеющих связи с Вашингтоном». Компания считает, что это должно помочь TikTok, в отношении которой американские сенаторы предложили начать расследование, так как приложение, по их мнению, угрожает национальной безопасности.

Представитель ByteDance отказался комментировать FT планы проведения IPO и продажи TopBuzz.

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Сенаторы в США предложили начать расследование против соцсети TikTok

Как пишет FT, компания предпочла разместить акции не на Нью-Йоркской, а на Гонконгской бирже, несмотря на продолжающиеся в Гонконге там беспорядки. На фоне массовых уличных протестов биржевой индекс Hang Seng потерял около 11%, отмечает газета.

В сентябре ByteDance отчиталась о результатах за первое полугодие 2019 года. Доходы компании превысили $7 млрд, что оказалось выше ожидаемого, сообщает Reuters cо ссылкой на источники. В 2018 году компанию оценивали в $75 млрд.

На прошлой неделе американские сенаторы (республиканец Тим Коттон и демократ Чак Шумер) заявили, что TikTok может угрожать нацбезопасности, так как использует персональные данные граждан, включая IP-адреса и геолокацию. Несмотря на то что приложение хранит и использует данные на территории страны, сенаторы считают, что компания может передавать их правительству по запросу КНР.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: IPO, размещение акций, Гонконг, приложение, соцсети
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