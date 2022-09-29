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Кандидат России проиграл выборы главы Международного союза электросвязи

Кандидат от России, президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов проиграл представителю США выборы на пост главы Международного союза электросвязи. Он получил 25 голосов против 139 у американки Дориан Богдан-Мартин
Рашид Исмаилов
Рашид Исмаилов (Фото: digital.gov.ru)

Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union, МСЭ) в четверг, 29 сентября, объявил имя нового председателя. Им стала представительница США Дориан Богдан-Мартин, говорится на сайте союза. Она специалист по вопросам политики в сфере электросвязи Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA) при Министерстве торговли США.

Ее конкурентом в борьбе за этот пост был кандидат от России — действующий президент «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Рашид Исмаилов, имеющий опыт работы в производителях телекоммуникационного оборудования Nokia и Huawei, а также в Минкомсвязи (сейчас Минцифры). Но за него проголосовали 25 стран — членов союза, в то время как за представителя США — 139.

Выборы главы МСЭ состоялись во время проходящей сейчас конференции союза в Бухаресте. Полномочия нового председателя продлятся до 2026 года.

В течение последних восьми лет союз возглавлял представитель Китая Чжао Хоулинь. По словам научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Кристена Корделла, которые приводит Wired, время его руководства было «весьма благоприятным для китайских компаний», чьи решения активно поддерживались. Например, китайская Huawei за это время успела представить около 2 тыс. предложений об изменении международных стандартов электросвязи.

Что такое МСЭ

МСЭ — международная организация, координирующая глобальные сети и услуги электросвязи. Была основана в Париже в 1865 году (действующее название получила в 1934 году), в 1947 году стала учреждением при Организации Объединенных Наций (ООН). В состав МСЭ входит 193 государства-члена, а также около 900 компаний, университетов, международных и региональных организаций. МСЭ курирует рас­пре­деление радиочастот, спутниковых ор­бит и но­мер­ной ем­кости в ми­ре, а так­же утверждает стандарты сетей связи и др.

Что предлагали кандидаты

И Богдан-Мартин, и Исмаилов в своих программах заявляли одну цель — подключить каждого жителя планеты к интернету и сотовой связи к 2030 году.

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Богдан-Мартин выступала за безопасное, доступное по цене и равное для всех подключение к услугам; укрепление внутренних механизмов МСЭ для достижения результатов на местах; повышение эффективности работы союза. «Мир сталкивается со значительными вызовами — эскалацией конфликтов, климатическим кризисом, продовольственной безопасностью, гендерным неравенством, 2,7 млрд человек не имеют доступа к интернету, — сказала Богдан-Мартин после победы. — Считаю, что у МСЭ и наших членов есть возможность внести вклад в преобразования».

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Фото:Tim Hales / AP

Исмаилов среди приоритетов в программе обозначал поддержку человекоориентированной цифровой экономики и общества; сокращение разрыва в части доступа к информационно-коммуникационным технологиям и развитие человеческого потенциала в странах третьего мира; управление рисками, проблемами и возможностями, возникающими из-за стремительного развития коммуникационных технологий; создание антимонопольной среды для инноваций в области электросвязи и информационных технологий; укрепление сотрудничества между членами МСЭ.

Что Россия ждала от работы в МСЭ

Власти России неоднократно предлагали создать международную площадку по регулированию всего интернета на базе МСЭ. Например, в апреле 2021 года об этом говорил замглавы Минцифры Максим Паршин. «С нашей точки зрения, должен быть глобальный пакт, который определит согласованные подходы и политики, закрепит четкое распределение ролей между государствами, компаниями, сообществами и гражданами. Надо в рамках ООН определить структуру, которая будет разрабатывать и внедрять правовые нормы и стандарты в области управления интернетом. Нам видится, что такой площадкой мог бы стать Международный союз электросвязи», — говорил Паршин.

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До этого чиновники из России критиковали текущую систему регулирования интернета, в которой полномочия распределены между несколькими независимыми международными организациями. Например, управлением пространством доменных имен в том числе в российском регионе занимается корпорация ICANN (Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers), чья штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе (США). Другая организация — международный интернет-регистратор RIPE NCC — занимается распределением в России, Европе и на Ближнем Востоке IP-адресов и ASN (номера автономных систем). Ее офис находится в Амстердаме (Нидерланды).

Представитель Минцифры не стал отвечать на вопрос РБК о том, какие последствия могут быть для России после назначения кандидата от США. Он лишь сообщил, что «Россия продолжит свою работу в МСЭ».

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