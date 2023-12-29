«Газпром» консолидировал контрольный пакет «Газпром медиа»

«Газпром» объявил о консолидации контрольного пакета в холдинге «Газпром-медиа», Газпромбанк останется миноритарием компании.

Компания отметила, что сделка носит технический характер.

«Ее цель — обеспечение вертикально интегрированного управления медийными активами Группы «Газпром», — пояснила компания.

По последним данным из бухгалтерской отчетности, Газпромбанку принадлежало 77,6%.

«Газпром-медиа» имеет активы в сфере телевидения (НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница», всего 40 каналов), владеет онлайн-платформами (Premier, Rutube и еще четыре), компаниями в области производства и дистрибуции контента (Comedy Club Production, «Централ партнершип» и еще 10), девятью радио («Авторадио», «ЮморFM» и др.), печатными и интернет-изданиями («7 дней», «Караван историй», «Вокруг ТВ» и еще пять), тремя рекламными агентствами, продюсерским центром, тремя компаниями в области информационных сервисов и кинотеатром «Октябрь» на Новом Арбате в Москве.