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Технологии и медиа ,  
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«Газпром» консолидировал контрольный пакет «Газпром медиа»

«Газпром» GAZP ₽159,86 +0,45% Купить
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Газпром» объявил о консолидации контрольного пакета в холдинге «Газпром-медиа», Газпромбанк останется миноритарием компании.

Компания отметила, что сделка носит технический характер.

«Ее цель — обеспечение вертикально интегрированного управления медийными активами Группы «Газпром», — пояснила компания.

По последним данным из бухгалтерской отчетности, Газпромбанку принадлежало 77,6%. 

«Газпром-медиа» имеет активы в сфере телевидения (НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница», всего 40 каналов), владеет онлайн-платформами (Premier, Rutube и еще четыре), компаниями в области производства и дистрибуции контента (Comedy Club Production, «Централ партнершип» и еще 10), девятью радио («Авторадио», «ЮморFM» и др.), печатными и интернет-изданиями («7 дней», «Караван историй», «Вокруг ТВ» и еще пять), тремя рекламными агентствами, продюсерским центром, тремя компаниями в области информационных сервисов и кинотеатром «Октябрь» на Новом Арбате в Москве.

Материал дополняется.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Евгения Стогова Евгения Стогова
Газпром медиа

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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