Wildberries сообщил об аномалии после жалоб пользователей на сбой
Пользователи пожаловались на сбой в работе Wildberries, следует из данных на портале сбой.рф. Треть жалоб (32%) поступает из Москвы, пользователи говорят о проблемах с открытием сайта и пополнением баланса, а также о трудностях с оплатой. На момент публикации материала на сбой поступило свыше 1,4 тыс. жалоб.
Специалисты устранили возникшую аномалию и сейчас все сервисы маркетплейса Wildberries работают стабильно, сообщили РБК в пресс-службе компании.
Как следует из данных на сайте сбой.рф, пользователи также пожаловались на сбои у онлайн-ретейлера Ozon, в общей сложности поступило более 200 жалоб. «Наши сервисы работают стабильно. Покупатели могут заказывать и оплачивать товары без проблем. Массовых жалоб от пользователей нет», – сообщили РБК в пресс-службе Ozon.
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