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Технологии и медиа ,  
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«Софтлайн» оценил долг строительного предприятия Минобороны в ₽25 млн

Долг накапливался несколько лет, ГУОВ не вернуло деньги, «продолжая выполнять обязательства перед другими контрагентами», настаивает «Софтлайн». IT-компания ранее заявила о намерении обанкротить строительное предприятие
Фото: softlinecompany / VK
Фото: softlinecompany / VK

Долг строительного предприятия Минобороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) перед «Софтлайном» составляет 25 млн руб., сообщил РБК представитель IT-компании.

Сумма накапливалась в течение последних нескольких лет, в 2021 году ее подтвердили в судах, сказал он. «Несмотря на это, ГУОВ до сих пор не вернуло средства, продолжая выполнять свои обязательства перед другими контрагентами, но игнорируя нашу компанию и других кредиторов», — заявили в «Софтлайне».

«Софтлайн» заявил о плане обанкротить строительное предприятие Минобороны
Технологии и медиа
Фото:softlinecompany / VK

Компания намерена добиться возврата долга. Представитель «Софтлайна» добавил, что, если ГУОВ согласится на переговоры и выполнит свои обязательства, «процесс банкротства может быть предотвращен». О планах инициировать процедуру банкротства в арбитражном суде «Софтлайн» сообщил ранее на этой неделе.

«Софтлайн» работает на российском IT-рынке более 30 лет, среди предлагаемых ею услуг — консалтинг, облачные решения, кибербезопасность и так далее. В 2017 году компания была подрядчиком ГУОВ и занималась поставкой Microsoft Windows, Microsoft Exchange Server и Microsoft SQL Server для структуры Минобороны.

ГУОВ занимается строительством и реконструкцией объектов для нужд военного ведомства. По данным Rusprofile, предприятие находится под контролем Минобороны через АО «Гарнизон», в 2017 году выручка составляла 68 млрд руб. С октября 2015 года по март 2016 года гендиректором ГУОВ был Тимур Иванов, которого позже назначили замминистра обороны. Этой весной Иванова арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере и отстранили от должности, он не признает вину.

Попытки обанкротить ГУОВ предпринимались много раз — с 2018 года с такими заявлениями обратились 214 компаний и ИП.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

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Теги
Екатерина Шокурова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Елена Степанова
Долг ИТ-компании Softline Минобороны Банкротство
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