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«Софтлайн» заявил о плане обанкротить строительное предприятие Минобороны

«Софтлайн» планирует обратиться в суд, чтобы обанкротить принадлежащее Минобороны Главное управление обустройства войск. За последние семь лет было более 200 попыток обанкротить компанию
Фото: softlinecompany / VK
Фото: softlinecompany / VK

IT-компания «Софтлайн» сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом строительного предприятия Минобороны — АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), следует из сообщения компании на портале «Федресурс». Основания для обращения не указаны. Согласно данным Rusprofile, сейчас АО находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юрлиц, каких именно — не указано.

ГУОВ занимается строительством и реконструкцией объектов для нужд Минобороны. Основные направления деятельности ГУОВ включают строительство жилых зданий, культурных и спортивных объектов, образовательных учреждений, специальных объектов, необходимых для выполнения задач министерства. Строительные управления ГУОВ расположены во всех военных округах страны. По данным Rusprofile, ГУОВ находится под контролем Минобороны через АО «Гарнизон». В 2017 году выручка компании составляла 68 млрд руб. (более поздних данных нет).

В ноябре 2019 года гендиректором компании стал Евгений Горбачев, которого в 2021 году арестовал Гагаринский суд Москвы. Его обвинили в хищении мошенническим путем 232 млн руб. Средства выделялись на создание объектов Минобороны в Арктике. C 2021 года гендиректором указан Андрей Назаров. С октября 2015-го по март 2016 года эту должность занимал Тимур Иванов. В мае 2016-го он стал замминистра обороны, а в 2024-м был задержан по делу о взятке.

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Тимур Иванов

«Софтлайн» — один из ведущих игроков на IT-рынке России и СНГ. Компания занимается цифровой трансформацией бизнеса, предлагая широкий спектр IT-услуг и решений, среди которых консалтинг, облачные решения, кибербезопасность и др. «Софтлайн» имеет более 25 представительств по всей России, в штате компании работают свыше 7,7 тыс. сотрудников. Группа компаний связывает около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики более чем с 5 тыс. IT-производителей.

По данным на 2017 год, «Софтлайн» был подрядчиком ГУОВ, тогда компания занималась поставкой Microsoft Windows, Microsoft Exchange Server и Microsoft SQL Server для структуры Минобороны.

Это не первая попытка банкротства подрядчика Минобороны. В 2019 году Альфа-банк подал аналогичный иск к ГУОВ. Причиной стала задолженность в 6,3 млрд руб. Представитель Альфа-банка пояснял, что средства были предоставлены для «текущей деятельности» предприятия. В результате конфликт завершился, так как ГУОВ выполнило все обязательства перед Альфа-банком.

В 2022 году Промсвязьбанк подал иск к ГУОВ на 19 млрд руб. Основания исковых требований не раскрывались. В октябре 2023-го суд прекратил производство по делу по неизвестной причине.

Кроме того, за 2024 год три небольшие компании — «Инфострой», «СК Северо-Запад» и «Мирастрой Механизация» — заявляли о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ГУОВ. За 2023-й таких заявлений было девять — от различных индивидуальных предпринимателей и ряда компаний. Всего с 2018 года по текущее время с такими заявлениями обратились 214 компаний и ИП.

В 2016 году само Минобороны обратилось в суд, требуя взыскать со своего Главного управления обустройства войск почти 1,2 млрд руб.

Представитель «Софтлайна» отказался от комментариев, в ГУОВ и Минобороны не ответили на запрос РБК на момент публикации.

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