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Apple назвала дату презентации новых iPhone

Apple: официальная презентация новых iPhone состоится 12 сентября
Apple анонсировала презентацию новых продуктов на 12 сентября. Традиционно в сентябре компания показывает новую линейку iPhone. Аналитики ожидают, что в этот раз Apple может обновить функционал iPhone, чтобы увеличить продажи
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Ежегодная осенняя презентация продукции Apple состоится 12 сентября, говорится в сообщении на сайте компании.

Презентация iPhone 15, «умных» часов и других новинок от Apple начнется в 21:00 мск. Как и в прошлом году, анонс пройдет в театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино (Калифорния, США). Презентация будет проходить под слоганом Wonderlust, что с английского переводится как «жажда чудес».

Опрошенные Reuters аналитики заявили, что Apple попытается привлечь покупателей рядом новых функций своего флагманского устройства, поскольку начало продаж будет происходить на фоне падения спроса на смартфоны во всем мире. Как отмечает агентство, в третьем квартале этого года продажи iPhone рухнули на 2,4%, что стало «резким падением для продукта, который на протяжении многих лет способствовал росту компании».

В начале августа журналисты 9to5Mac рассказали, что Apple анонсирует новые смартфоны iPhone 15, проведя заранее записанную на видео презентацию. Устройства, по данным портала, должны поступить в продажу 22 сентября.

Семейство iPhone 14 внешне было очень похожим на представителей предыдущих поколений, за некоторыми небольшими исключениями. Базовые версии получили привычную «челку», тогда как Pro-версии обзавелись технологией Dynamic Island — овальным вырезом под селфи-камеру на дисплее, который можно превратить в элемент интерфейса с возможностью отображения на нем уведомлений и виджетов.

Предполагается, что с выходом 15-й серии решение Dynamic Island появится на всех версиях линейки, благодаря чему покупателям «младших» версий станут доступны функции, которые прежде были только у более дорогих вариантов. По данным инсайдеров, такой шаг обусловлен желанием Apple увеличить продажи, так как спрос на стандартные модели iPhone 14 был не слишком высоким.

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Как ожидается, цены на базовые модели iPhone 15 останутся на том же уровне, что и в случае с 14-й серией, стартуя с отметки $799. При этом, по данным Bloomberg, в Apple обсуждают возможность повышения стоимости Pro-версий из-за их популярности и желания американской компании увеличить доходы. Аналитик британского банка Barclays Тим Лонг предполагал, что вариант Pro после смены поколения подорожает на $100, а флагманская версия Pro Max (Ultra) обойдется на $100–200 дороже предшественника.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Apple iPhone презентация новые смартфоны
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