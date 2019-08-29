Кириенко объяснил логику запретов в интернете

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в рамках Цифрового форума в Санкт-Петербурга объяснил, с чем связаны запреты в интернете, передает корреспондент РБК.

«По мере развития любой технологии наступает точка, когда ее влияние на жизнь людей становится настолько серьезным, что люди на могут на нее не обращать внимания», — сказал он. «В вопросе законодательства логика должна быть очень простая: то, что запрещено в реальной жизни, должно быть запрещено и в интернете», — добавил Кириенко.

Продолжая тему развития технологий, первый зампред администрации президента отметил, что цифровой прорыв и цифровые технологии по масштабу, по уровню концентрации усилий и влиянию на всю экономику страны сопоставимы с атомным или космическим проектами, которые реализовывал Советский Союз.

«Технологии — это та сфера, в которой заимствования невозможно. То, что удалось реализовать в «оборонке» с начала 2000 годов доказывает, что реализация национальных проектов возможна и в медицине, и в цифровом прорыве», — сказал Кириенко.