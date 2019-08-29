Владелец нелегального онлайн-покера купит рекламу на российском ТВ

Владелец PokerStars будет продвигать этот бренд на кабельном телеканале о спортивных единоборствах UFC. Это должно помочь восстановить бизнес, пострадавший из-за законодательных ограничений

Фото: Артур Лебедев / ТАСС

Канадская Stars Group, владелец одного из крупнейших в мире сервисов онлайн-покера PokerStars, «в скором времени» запустит свою кампанию на российском телеканале UFC, транслирующем турниры смешанных боевых искусств, которые проводит международный организатор таких боев UFC. Об этом на телефонной конференции с аналитиками по итогам второго квартала 2019 года рассказал гендиректор Stars Group Рафи Ашкенази. Он также добавил, что компания планирует подать заявку в российскую Федеральную налоговую службу на получение букмекерской лицензии для бренда PokerStars Sports.

Эти меры, по словам Ашкенази, помогут улучшить ситуацию на российском рынке, который и так восстанавливается. Сейчас Россия, следует из объяснения гендиректора Stars Group, относится к «разрушенным рынкам». Почему это произошло — объясняет РБК.

Что повлияло на бизнес PokerStars в России

PokerStars — один из крупнейших в мире интернет-сервисов по игре в покер. Выручка всей Stars Group, которой также принадлежат бренды BetStars, Sky Betting & Games, Full Tilt и др., в первом полугодии 2019 года превысила $1,2 млрд, из них покер обеспечил $411,6 млн, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Россия для Stars Group является одним из ключевых рынков, но у нее нет в России юрлица и, соответственно, нет лицензии ФНС на организацию и проведение азартных игр. Поэтому деятельность Stars Group в России незаконна. Роскомнадзор еще в марте 2014 года заблокировал сайт PokerStars.com, но пользователям сейчас доступно его русскоязычное «зеркало», на котором указано, что услуги российским любителям онлайн-покера предоставляет зарегистрированная на острове Мэн Rational Poker School Ltd.