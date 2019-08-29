Владелец нелегального онлайн-покера купит рекламу на российском ТВ

Выручка Stars Group на остове Мэн в первом полугодии составила лишь $95 млн, что в два раза меньше, чем годом ранее — $197 млн. Основная причина этому — принятые в России законы «О лотереях» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр...», которые с мая 2018 года запретили банкам и платежным системам проводить транзакции между нелегальными операторами азартных игр и российскими резидентами.
О том, что ужесточение российского законодательства негативно повлияет на бизнес Stars Group, ее топ-менеджмент предупреждал еще в начале 2018 года.
Но, представляя результаты за первые шесть месяцев 2019 года, Ашкенази констатировал, что компания добавила новые способы оплаты для российских пользователей, и выразил надежду, что бизнес в этой стране продолжит расти.
Чтобы поддерживать интерес россиян к онлайн-покеру, Stars Group спонсирует в Сочи, в игорной зоне, покерные турниры. Их общий призовой фонд в 2018 году, как указано в отчетности компании, составил 150 млн руб., или $2,6 млн. В марте этого года в игорной зоне в Сочи Stars Group обещала провести в рамках European Poker Tour Sochi 23 мероприятия с общим призовым фондом 286 млн руб., или $5 млн.
Спортивный телеканал UFC был запущен в сетях «Ростелекома» в апреле этого года и показывает в прямом эфире трансляции всех турниров UFC, а также записи уже прошедших боев. Учредитель телеканала — СП «Ростелекома» и Национальной медиа группы. Их представители отказались от комментариев. В пресс-службе Stras Group не ответили на запрос РБК.
Источник, знакомый с планами спортивного телеканала, подтвердил, что у Stars Group есть «маркетинговые амбиции» на продвижение своих сервисов, связанные с каналом UFC.
На глобальном уровне Stars Group уже сотрудничает с организатором боев UFC. В прошлом году стороны заключили спонсорское соглашение, согласно которому логотип PokerStars был размещен на октагоне (восьмиугольном ринге) во время боя Джонса против Густафссона-2. Логотип был также интегрирован в трансляцию наряду с контентом для соцсетей и сайта UFC.
В России организатор боев UFC представлен СП американской Endeavor (владелец бренда), Российско-китайского инвестиционного фонда и арабской Mubadala Investment Company. Вице-президент UFC в России Андрей Кромковский лишь сообщил РБК, что телеканал UFC нуждается в инвестициях, пообещав позже уточнить информацию про сотрудничество вещателя с владельцем PokerStars.
Деятельность организаторов азартных игр, включая покер, в России разрешена только в игорных зонах, таких как Сочи, напоминает пресс-секретарь Федеральной налоговой службы Борис Беляков. Организаторы онлайн-казино и онлайн-покера не могут рекламировать себя на российском ТВ, указывает представитель Федеральной антимонопольной службы, следящей за исполнением закона «О рекламе». Анонсированное сотрудничество владельца PokerStars с телеканалом UFC ни в ФНС, ни в ФАС не прокомментировали.
За продвижение товаров и услуг, реклама которых запрещена, предусмотрен штраф, отмечает Юрий Пустовит из адвокатского бюро «Юг». Для юридических лиц — это 100–500 тыс. руб.
Онлайн-покер по уровню легальности находится между онлайн-казино и букмекерскими ставками, считает директор Rambler Group по продуктам категории «Ставки» Алексей Ткачук. По его мнению, у онлайн-покера есть шанс на легализацию, в отличие от онлайн-казино, но для этого необходимо сначала получить букмекерскую лицензию.