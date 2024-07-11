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Технологии и медиа ,  
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Блогеров с более 1 тыс. читателей предложили обязать сообщать о себе

Пользователь с аудиторией в 1 тыс. человек будет обязан сообщить свои ФИО и контакты для направления юридически значимых сведений. В ведомстве подчеркнули, что это будет считаться уведомлением о распространении информации
Фото: Alinabuphoto / Shutterstock
Фото: Alinabuphoto / Shutterstock

Владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых составляет более 1 тыс. человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе, рассказали РБК в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что по ч. 2 ст. 10 закона № 149-ФЗ распространяемая информация без использования СМИ должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, которые будут достаточны для его идентификации. Такое требование распространяется на персональные страницы пользователей соцсетей, но в большинстве случае не исполняется.

Соответствующий законопроект предлагает конкретизировать требование и «распространить его не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья ежедневная аудитория превышает 1000 человек», подчеркнули в Роскомнадзоре.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В рамках инициативы ведомства такой пользователь обязан сообщить в Роскомнадзор свои фамилию, имя, отчество и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это не будет считаться регистрацией в ведомстве, а уведомлением, что владелец аккаунта занимается распространением информации.

Инициатива также предусматривает, что российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники из-за анонимности в интернете чувствуют себя безнаказанными. К примеру, «они регистрируют на сим-карты без установленного владельца фейковые аккаунты в мессенджерах и соцсетях», а также «создают сообщества, в которых распространяют фейки, информацию, призывающую к насилию, вовлекающую детей в совершение противоправных действий и другие запрещенные сведения».

По данным Роскомнадзора, онлайн-платформы сегодня часто выполняют роль СМИ для россиян. «Важно, чтобы сведения о пользователе, распространяющем информацию в соцсети или мессенджере, были известны. Этот человек должен понимать свою ответственность за содержание контента», — отметили в ведомстве.

Закон о блогерах действует с 2014 года. В нем впервые было дано определение блогера — им является «владелец сайта и (или) страницы сайта, на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в течение суток составляет более 3 тыс. пользователей сети Интернет». То есть под действие закона теоретически подпадала любая площадка с ежедневной аудиторией более 3 тыс. человек.

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