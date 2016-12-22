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Роскомнадзор предупредил о нарушении каналом France24 закона о СМИ
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Роскомнадзор предупредил о нарушении каналом France24 закона о СМИ
Технологии и медиа, 18:04
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Роскомнадзор предупредил о нарушении каналом France24 закона о СМИ
Роскомнадзор предупредил, что в случае отказа устранить нарушения работу France24 в России могут приостановить

Роскомнадзор счел зарегистрированный в России телеканал France 24 нарушителем закона о СМИ, сообщает ТАСС. В пресс-службе ведомства агентству пояснили, что речь идет о нарушении ст. 19.1, согласно которой иностранцы не могут учреждать российские СМИ или владеть более 20% в их капитале или капитале учредившей СМИ организации.

​По данным ТАСС, в своем письме Роскомнадзор сообщил учредителю France24, что в связи с нарушением требований закона работа канала может быть приостановлена.

Источник «РИА Новости» сообщил, что проведенный Роскомнадзором анализ лицензионных договоров показал, что редакционная деятельность France24 контролируется иностранным юридическим лицом, что прямо запрещено ч. 2 ст. 19.1 закона о СМИ.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Медиа Коммуникейшнс» — учредитель российского телеканала France 24 — на 99% принадлежит компании «Универсал Коммуникатионс», единственным владельцем которой является Леонид Лазовский. Выданная «Медиа Коммуникейшнс» лицензия на телевещание действует до 1 апреля 2025 года. Также компания владеет лицензиями на вещание каналов English Club TV и Bollywood HD.

Представитель компании Universal Communications, чья структура выступает учредителем в России телеканала France24 и выступает его дистрибьютором, заявил РБК, что в компании пока не получали никаких уведомлений от Роскомнадзора.

Предупреждение Роскомнадзора было направлено учредителю France24 на следующий день, после того как Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) вынес предупреждение телеканалу RT France из-за выпущенного тем сюжета о Сирии. В сообщении CSA отмечалось, что сюжету RT France недоставало «честности, точности в подаче информации и разнообразия точек зрения».

Авторы: Евгений Калюков, Сергей Соболев.
Теги: Роскомнадзор
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