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Минкомсвязь отменила тендер на разработку «цифрового KPI» для госкомпаний
29 мая завершался конкурс Минкомсвязи, в котором ведомство должно было выбрать разработчика «цифрового рейтинга» госкомпаний и госкорпораций. Однако 23 мая ведомство отменило закупку услуг
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Минкомсвязь отменила конкурс на оказание услуг по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием. Это следует из материалов закупки.

Последним днем для подачи заявок на участие в конкурсе должно было быть 29 мая. Однако 23 мая конкурс был отменен.

РБК направил запрос в Минкомсвязи о причинах отмены конкурса.

Начальная цена контракта составляла 73,9 млн руб. Победитель конкурса должен был разработать цифровые стратегии для госкомпаний и запустить в отдельных структурах пилотные проекты по их реализации. В числе прочих задач победителя была разработка рекомендаций по ключевым показателям эффективности (KPI) для госкомпаний по использованию цифровых технологий при реализации стратегий. По итогам победитель тендера должен был оценить, насколько руководители госорганизаций соответствуют этим критериям. Спустя шесть месяцев после заключения контракта подрядчик должен был провести оценку стратегий в 15 госкорпорациях и госкомпаниях, ранжировав их по рейтингу цифрового развития.

Ответственными за разработку рейтинга цифрового развития госкорпораций и госкомпаний помимо Минкомсвязи были назначены Минэкономразвития и Минпромторг.

Технологии и медиа
Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний

20 мая Минкомсвязь направила проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации в ряд госкомпаний. 31 мая проект должен быть утвержден. Как следует из проекта, госкомпаниям нужно будет разработать четыре документа: краткую презентацию стратегии, «основной» и «подробный» тексты, а также дорожную карту. В числе задач госкомпаний при реализации стратегий — разработка цифровых платформ, модели оптимизации бизнеса, внедрение технологий машинного обучения и виртуальных моделей технологических и бизнес-процессов.

Авторы: Анна Балашова, Георгий Тадтаев
Теги: Минкомсвязь
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