Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний

Рейтинг самых цифровых В конце апреля Минкомсвязь объявила конкурс на оказание услуг по анализу и экспертно-аналитическому сопровождению разработки и реализации стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием. Победитель должен создать прототип стратегии для госкомпаний, разработать рекомендации по ключевым показателям эффективности (KPI) и проверить, соответствуют ли им руководители госорганизаций. К концу года будут проанализированы стратегии цифровой трансформации в 15 пилотных госкомпаниях и составлен рейтинг их цифрового развития. Итоги конкурса должны подвести в середине июня.

Что думают о проекте в госкомпаниях

Проект методологии был отправлен в «Газпром нефть», «Аэрофлот», «Российские железные дороги» (РЖД), КамАЗ, Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), «Ростелеком», Российскую венчурную компанию (РВК), «Почту России», «Ростех» и другие госкомпании. В перечисленных компаниях отказались от официальных комментариев либо не ответили на вопросы РБК.

Источник РБК в одной из госкомпаний, получивших проект, говорит, что указание на конкретную организацию — Аналитический центр — при выборе помощников в написании стратегии может вызвать вопросы у ФАС, правильнее было бы выбирать консультантов на торгах. «Кроме того, получится конфликт интересов — Аналитический центр впоследствии будет оценивать цифровые стратегии госкомпаний», — указал собеседники РБК. Представитель Аналитического центра лишь сообщил, что это «первый вариант документа для обсуждения».

Собеседник РБК в госкомпании также критикует внедрение единой цифровой платформы. По его словам, описанная система потребует значительных финансовых ресурсов, при том что не во всех госкомпаниях и ФГУП такие платформы будут востребованы.

По словам гендиректора «АМТ-Груп» Александра Горьцова, средняя стоимость такого проекта может составлять от 1 млрд руб. Еще 15–20% в год от указанной суммы придется платить впоследствии за поддержку систем. По оценке директора по бизнес-приложениям ИТ-компании КРОК Евгения Завьялова, при поэтапном внедрении подобной цифровой платформы процесс может занять в среднем два-три года, среднестатистическое предприятие потратит на ИТ-проекты в среднем 200–300 млн руб. в год. Точную оценку можно дать только с учетом масштаба компании и количества пользователей.

Источник еще в одной госкомпании отметил, что все указанные в документе инициативы «полезны и важны для компании и позволят грамотно выстроить большинство бизнес-процессов», однако правильнее было бы адаптировать методику к размеру и сфере деятельности компании. «Если компания получает госдотации и субсидии и более 50% ее доходов приносит работа с государством, то рекомендации должны соблюдаться более жестко. Если компания самоокупаемая и работает с частным или корпоративным сектором, правильнее, чтобы указания носили рекомендательный характер, а система контроля исполнения этих указаний была более лояльной», — говорит собеседник РБК. В противном случае, по его словам, получится, что у компаний, которые и так внедряют системы эффективности управления, появятся дополнительные финансовые затраты на персонал для написания отчетов в предложенном формате.

Другой собеседник РБК в компании, которой предстоит руководствоваться методичкой Минкомсвязи, говорит, что его смущает объем документов, которые нужно будет написать. «Стратегия — это концептуальный документ, а нам предлагают писать сотни страниц, и не для всех разделов есть требования к структуре и содержанию», — указал он. Собеседник говорит, что в компаниях, где уже идут процессы цифровизации, предложенные меры и так собирались реализовывать, а теперь придется отчитываться на 300 страницах по специальным методическим указаниям, чтобы доказать, что цифровая стратегия работает.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков отметил, что проект методических рекомендаций находится в стадии разработки. «Документ был выслан в компании как раз в целях получения замечаний и предложений. В финальной версии обязательно их учтем», — сказал он.