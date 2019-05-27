Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний

Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием. В понедельник, 27 мая, документ должны обсудить на совещании в Минкомсвязи, а утвердить, согласно нацпрограмме «Цифровая экономика», — 31 мая.
Исходя из проекта (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два участника рынка), госкомпании должны будут внедрить:
- единые цифровые платформы — информационную систему, включающую такие элементы, как DSS (система поддержки принятия решений), PLM (управление жизненным циклом продукта), MES (система управления производственными процессами), ERP (планирование ресурсов предприятия), MDM (управление основными данными), CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), ERM (управление рисками предприятия), а также «продвинутую бизнес-аналитику»;
- модель постоянной оптимизации бизнеса;
- предсказательную и предписывающую аналитику (когда система подсказывает работнику оптимальный путь выполнения задачи);
- машинное обучение в операционные и управленческие процессы;
- «цифрового двойника» (виртуальную модель) технологических и бизнес-процессов, а также продуктов.
Первоочередная задача в рамках цифрового перехода госкомпаний — назначение CDO (директора по цифровой трансформации) и наделение его необходимыми функциями и полномочиями, а также формирование центра компетенций, который будет заниматься разработкой стратегии. Если центр не будет обладать достаточными компетенциями, в документе рекомендуется обратиться к услугам сторонних организаций, привлечь бизнес-архитекторов, связаться с проектным офисом по реализации программы «Цифровая экономика» (им является Аналитический центр при правительстве), воспользоваться единым «банком» российских решений и практик цифровой трансформации бизнеса.
Госкомпаниям нужно будет разработать четыре документа: краткую презентацию стратегии, «основной» и «подробный» тексты, а также «дорожную карту». В методологии дается указание на то, какими по объему должны быть эти документы и какие разделы они должны содержать.