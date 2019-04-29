«ВымпелКом» решил сохранить сотрудничество со «Связным — Евросетью»

«ВымпелКом» продолжит продавать услуги в салонах «Связного — Евросети» как минимум до конца 2019 года. Ранее источники РБК, близкие к «ВымпелКому», говорили, что после продажи доли в «Евросети» оператор уйдет из этой сети

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») и ретейлер «Связной — Евросеть» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в салонах сети можно будет подключиться к услугам оператора. Об этом РБК рассказали представители обеих компаний.

Представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева пояснила, что новое соглашение действует до конца 2019 года. Детали сотрудничества она не раскрыла, отметив только, что условия прописаны таким образом, что партнеры заинтересованы в том, чтобы клиент «как можно дольше пользовался услугами «Билайна».

По словам главы «Связного — Евросети» Александра Малиса, новый контракт по условиям более выгоден, чем соглашение, действовавшее до сих пор между «Связным» и «ВымпелКомом», а основной упор делается на повышение качества абонентской базы, что делает рынок более здоровым. Для «Связного — Евросети» подключение абонентов — один из традиционных бизнесов, поэтому продление контракта логично, отметил Малис.

В «ВымпелКоме» надеются, что благодаря дистрибуции их продуктов через салоны ретейлера они смогут усилить рыночные позиции. «Решение о продлении партнерства представляется нам абсолютно обоснованным, поскольку способствует сокращению рынка серых сим-карт и общему оздоровлению рынка при сохранении высокого уровня конкуренции», — приводит пресс-служба слова исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису «ВымпелКома» Юрия Смагаринского.

До недавнего времени «ВымпелКом» владел 50% «Евросети», но в середине 2017 года оператор договорился о передаче своей доли владельцу еще 50% «Евросети» — «МегаФону». В обмен на нее и оплату долгов ретейлера на 1,25 млрд руб. «ВымпелКом» получил примерно 1,8 тыс. салонов «Евросети». В апреле 2018 года «МегаФон» и группа SLV Олега Малиса, контролирующая компанию «Связной», договорились об объединении двух ретейлеров и создании компании «Связной — Евросеть».