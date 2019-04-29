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Технологии и медиа ,  
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«ВымпелКом» решил сохранить сотрудничество со «Связным — Евросетью»
«ВымпелКом» продолжит продавать услуги в салонах «Связного — Евросети» как минимум до конца 2019 года. Ранее источники РБК, близкие к «ВымпелКому», говорили, что после продажи доли в «Евросети» оператор уйдет из этой сети
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») и ретейлер «Связной — Евросеть» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в салонах сети можно будет подключиться к услугам оператора. Об этом РБК рассказали представители обеих компаний.

Представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева пояснила, что новое соглашение действует до конца 2019 года. Детали сотрудничества она не раскрыла, отметив только, что условия прописаны таким образом, что партнеры заинтересованы в том, чтобы клиент «как можно дольше пользовался услугами «Билайна».

По словам главы «Связного — Евросети» Александра Малиса, новый контракт по условиям более выгоден, чем соглашение, действовавшее до сих пор между «Связным» и «ВымпелКомом», а основной упор делается на повышение качества абонентской базы, что делает рынок более здоровым. Для «Связного — Евросети» подключение абонентов — один из традиционных бизнесов, поэтому продление контракта логично, отметил Малис.

В «ВымпелКоме» надеются, что благодаря дистрибуции их продуктов через салоны ретейлера они смогут усилить рыночные позиции. «Решение о продлении партнерства представляется нам абсолютно обоснованным, поскольку способствует сокращению рынка серых сим-карт и общему оздоровлению рынка при сохранении высокого уровня конкуренции», — приводит пресс-служба слова исполнительного вице-президента по продажам и клиентскому сервису «ВымпелКома» Юрия Смагаринского.

До недавнего времени «ВымпелКом» владел 50% «Евросети», но в середине 2017 года оператор договорился о передаче своей доли владельцу еще 50% «Евросети» — «МегаФону». В обмен на нее и оплату долгов ретейлера на 1,25 млрд руб. «ВымпелКом» получил примерно 1,8 тыс. салонов «Евросети». В апреле 2018 года «МегаФон» и группа SLV Олега Малиса, контролирующая компанию «Связной», договорились об объединении двух ретейлеров и создании компании «Связной — Евросеть».

Еще в 2017 году источник, близкий к «ВымпелКому», говорил РБК, что после завершения сделки с «МегаФоном» оператор готов прекратить сотрудничество с ретейлером и перестанет продавать свои контракты в этой сети. На тот момент аналитики считали такую возможность логичной, поскольку продажа контрактов в сети конкурента может привести к тому, что потенциальных клиентов, посещающих «Евросеть», будет убеждать приобрести контракт конкурента, а не «ВымпелКома». В 2014 году, когда «ВымпелКом» стал акционером «Евросети», из подобных соображений МТС разорвала отношения с ретейлером.

За 2018 год количество абонентов «ВымпелКома» упало почти на 3 млн клиентов, Однако, по мнению аналитика ФК «Уралсиб» Константина Белова, вряд ли «ВымпелКом» был инициатором нового соглашения со «Связным — Евросетью». «Глобально у операторов нет задачи увеличивать свою абонентскую базу. Главное — сохранение и поддержка уже действующих клиентов, а для этого больше подходят собственные салоны. Однако отказываться от дополнительного канала продаж «ВымпелКому» тоже нет смысла», — отметил аналитик.

Для «Связного» же контакт с оператором на продажу его услуг — это один из источников финансирования, который им, скорее всего, не хочется терять, считает Белов. По данным СПАРК, в 2017 году выручка головного юрлица ретейлера ООО «Сеть Связной» составила 63,3 млрд руб., что на 7% выше, чем за год до этого. Чистый убыток сократился почти на 80%, до 890 млн руб.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: «ВымпелКом», «МегаФон», «Связной», «Евросеть»
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