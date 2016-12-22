Глава Alibaba в России покинет компанию

Марк Завадский, гендиректор российской «дочки» Alibaba Group, в мае покинет свой пост. Он был первым сотрудником AliExpress в России и отвечал за локализацию всех сервисов. Место Завадского может занять топ-менеджер из Китая

Марк Завадский (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Гендиректор российской «дочки» Alibaba Group (также занимает пост директора по развитию входящего в холдинг маркетплейса AliExpress в России и СНГ) Марк Завадский покинет компанию в середине мая, рассказал РБК источник на рынке электронной коммерции. Эту информацию подтвердил РБК и сам Завадский, отметив, что уходит по собственному желанию. От дальнейших комментариев он отказался.

«Причин мы не называем, это личное решение Марка. Но компания отмечает его многолетний вклад в развитие и локализацию AliExpress», — сообщил РБК представитель Alibaba.

Обязанности Завадского пока будут распределены между сотрудниками московского офиса, уточняют в Alibaba. Как рассказал источник РБК, исполняющим обязанности генерального директора компании в России станет один из китайских топ-менеджеров AliExpress.

Завадский стал первым сотрудником AliExpress в России в августе 2014 года, именно он отвечал за локализацию ключевых сервисов Alibaba Group. Помимо AliExpress за четыре года его работы на российский рынок был выведен один из основных брендов Alibaba — Tmall, который специализируется на товарах среднего и более высоких ценовых сегментов.

AliExpress остается самым популярным маркетплейсом в России. По данным Mediascope, в августе аудитория ресурса в стране составляла 22,5 млн человек (на персональных компьютерах и мобильных устройствах).

Завадский окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. В 2004 году переехал на постоянное жительство в Гонконг. Является создателем гонконгской компании Asia to Go.