Прототип разработанной компанией Маска ракеты лопнул на полигоне в Техасе

Его топливные баки пытались наполнить жидким азотом; в ходе тестов произошел внезапный взрыв. Это уже второй подобный инцидент с прототипами корабля Starship за последние четыре месяца

Фото: LabPadre / YouTube

Опытный образец космического корабля Starship SN1, который создала компания SpaceX Илона Маска, лопнул во время испытаний. Об этом сообщает GeekWire.

По данным портала, инцидент произошел в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в штате Техас. Во время тестов выполнялся наддув прототипа жидким азотом. В результате он разорвался на части.

Согласно опубликованной порталом NASASpaceflight видеозаписи, прототип Starship SN1 лопнул в нижней части, а его основная конструкция подлетела на высоту в несколько десятков метров, после чего рухнула на землю. После падения ракеты, как видно на записи, в сторону отлетела верхняя переборка. Куда она в итоге приземлилась, не сообщается.

Сотрудник мониторингового сайта Next Spaceflight, который, в частности, отслеживает запуски ракет, сообщил, что SpaceX разработала этот прототип для первоначальных испытаний. «Здесь не о чем беспокоиться», — отметил сотрудник портала Майкл Бэйлор.