Прототип созданной компанией Маска ракеты взорвался на космодроме

«Нижняя переборка ракеты, похоже, также вышла из строя», — отмечает портал. Как видно на опубликованной видеозаписи, из-под основания ракеты тоже происходили сильные выбросы паров, из чего можно сделать вывод, что из строя вышла вся конструкция внутреннего резервуара, сообщает NASASpaceFlight.
«Целью сегодняшнего теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным», — приводится комментарий SpaceX.
Как отмечает портал, во время тестирования ракета Mk1 не была в полностью собранном состоянии. Ее верхний обтекатель все еще находится в сборочном цехе. Установленная на стартовой площадке секция состояла из топливных баков, кормовых плавников и двигателей. «Двигатели Raptor, вероятно, не были присоединены к ракете, поскольку никаких установок двигателя не наблюдалось», — отмечает портал.
Этот инцидент поставит крест на ракете Mk1 и затормозит программу Starship в целом, считают в NASASpaceFlight. Однако ранее в SpaceX уже заявляли о решении не использовать этот аппарат, утверждается в материале. В нем также отмечается, что теперь компания Маска намерена заниматься улучшенной версией ракеты — Mk3. Еще в начале осени инженер говорил, что процесс ее сборки будет не только сильно отличаться от Mk1, но и займет значительно меньше времени.