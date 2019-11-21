Прототип созданной компанией Маска ракеты взорвался на космодроме

SpaceX тестировала ракету на возможность до предела заполнить топливные баки криогенной жидкостью. В ходе испытаний произошел взрыв, аппарат получил серьезные повреждения

Полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1, разработанный компанией SpaceX Илона Маска, взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в штате Техас. Об этом сообщает сайт NASASpaceFlight.

По данным портала, инцидент произошел в ночь на 21 ноября во время тестирования топливных баков ракеты, которые пытались до предела заполнить криогенной жидкостью — жидким кислородом или азотом.

В ходе испытаний верхняя переборка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки. После этого из космического корабля повалили густые клубы пара. Найти верхнюю переборку пока не удалось.