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Прототип созданной компанией Маска ракеты взорвался на космодроме
SpaceX тестировала ракету на возможность до предела заполнить топливные баки криогенной жидкостью. В ходе испытаний произошел взрыв, аппарат получил серьезные повреждения

Полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1, разработанный компанией SpaceX Илона Маска, взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в штате Техас. Об этом сообщает сайт NASASpaceFlight. 

По данным портала, инцидент произошел в ночь на 21 ноября во время тестирования топливных баков ракеты, которые пытались до предела заполнить криогенной жидкостью — жидким кислородом или азотом.

В ходе испытаний верхняя переборка ракеты разорвалась и вылетела за пределы стартовой площадки. После этого из космического корабля повалили густые клубы пара. Найти верхнюю переборку пока не удалось.

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«Нижняя переборка ракеты, похоже, также вышла из строя», — отмечает портал. Как видно на опубликованной видеозаписи, из-под основания ракеты тоже происходили сильные выбросы паров, из чего можно сделать вывод, что из строя вышла вся конструкция внутреннего резервуара, сообщает NASASpaceFlight.

«Целью сегодняшнего теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным», — приводится комментарий SpaceX.

Как отмечает портал, во время тестирования ракета Mk1 не была в полностью собранном состоянии. Ее верхний обтекатель все еще находится в сборочном цехе. Установленная на стартовой площадке секция состояла из топливных баков, кормовых плавников и двигателей. «Двигатели Raptor, вероятно, не были присоединены к ракете, поскольку никаких установок двигателя не наблюдалось», — отмечает портал.

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Этот инцидент поставит крест на ракете Mk1 и затормозит программу Starship в целом, считают в NASASpaceFlight. Однако ранее в SpaceX уже заявляли о решении не использовать этот аппарат, утверждается в материале. В нем также отмечается, что теперь компания Маска намерена заниматься улучшенной версией ракеты — Mk3. Еще в начале осени инженер говорил, что процесс ее сборки будет не только сильно отличаться от Mk1, но и займет значительно меньше времени.

Автор: Михаил Юшков
Теги: SpaceX, взрыв, Starship
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