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Технологии и медиа ,  
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В ЕС вступил в силу стандарт о едином разъеме зарядки для смартфонов

Теперь разъемом USB-C должно быть оснащено большинство поступающих в продажу устройств: смартфоны, платшеты, наушники, портативные консоли и др. Требование пока не касается ноутбуков

Директива, согласно которой все поступающие в продажу смартфоны и другие портативные устройства должны иметь единый разъем для зарядки типа USB-C, вступила в силу в Евросоюзе. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

В соответствии с директивой, с этого дня разъемом USB-C (Type-C) должны быть оснащены:

  • смартфоны;
  • платшеты;
  • цифровые камеры;
  • наушники;
  • гарнитуры;
  • портативные игровые консоли;
  • портативные колонки;
  • электронные книги;
  • клавиатуры;
  • мыши;
  • портативные навигаторы;
  • наушники-вкладыши.

Требование не распространяется только на ноутбуки — для них оно вступит в силу 28 апреля 2026 года.

Также, в соответствии если устройство заряжается с мощностью выше 15 Вт, оно должно поддерживать единый протокол зарядки USB Power Delivery. Это значит, что гаджеты разных брендов можно будет заряжать одним устройством.

ЕС обяжет производителей выпускать устройства с единым разъемом зарядки
Технологии и медиа
Фото:imago-images.de / Global Look Press

Еврокомиссия внесла законопроект об общих разъемах в январе 2021 года. Во время обсуждения инициативы в Европарламенте представители американской корпорации Apple, чьи устройства оснащены уникальным разъемом Lightning, заявили, что стандартизация разъемов приведет к замедлению инноваций, которые связаны с безопасностью и энергоэффективностью. Однако впоследствии компания внедрила разъемы Type-С в новые модели IPhone.

Большая часть компаний, в том числе выпускающие гаджеты с операционной системой Android, на тот момент уже использовали стандарт USB-C, поэтому инициатива больше всего повлияла на Apple, отмечал Reuters.

Евросоюз пытался внедрить единый стандарт зарядки с 2009 года.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
смартфоны зарядные устройства Евросоюз
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