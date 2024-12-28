В ЕС вступил в силу стандарт о едином разъеме зарядки для смартфонов
Директива, согласно которой все поступающие в продажу смартфоны и другие портативные устройства должны иметь единый разъем для зарядки типа USB-C, вступила в силу в Евросоюзе. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.
В соответствии с директивой, с этого дня разъемом USB-C (Type-C) должны быть оснащены:
- смартфоны;
- платшеты;
- цифровые камеры;
- наушники;
- гарнитуры;
- портативные игровые консоли;
- портативные колонки;
- электронные книги;
- клавиатуры;
- мыши;
- портативные навигаторы;
- наушники-вкладыши.
Требование не распространяется только на ноутбуки — для них оно вступит в силу 28 апреля 2026 года.
Также, в соответствии если устройство заряжается с мощностью выше 15 Вт, оно должно поддерживать единый протокол зарядки USB Power Delivery. Это значит, что гаджеты разных брендов можно будет заряжать одним устройством.
Еврокомиссия внесла законопроект об общих разъемах в январе 2021 года. Во время обсуждения инициативы в Европарламенте представители американской корпорации Apple, чьи устройства оснащены уникальным разъемом Lightning, заявили, что стандартизация разъемов приведет к замедлению инноваций, которые связаны с безопасностью и энергоэффективностью. Однако впоследствии компания внедрила разъемы Type-С в новые модели IPhone.
Большая часть компаний, в том числе выпускающие гаджеты с операционной системой Android, на тот момент уже использовали стандарт USB-C, поэтому инициатива больше всего повлияла на Apple, отмечал Reuters.
Евросоюз пытался внедрить единый стандарт зарядки с 2009 года.
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