Глава Group-IB описал портрет типичного хакера

Типичный российский хакер — это человек с хорошим знанием математики, для которого главное — деньги и дорогие вещи, рассказал в интервью РБК гендиректор Group-IB Илья Сачков. 10 лет назад в хакеры записывали в основном студентов

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Российский хакер — это не обязательно программист, но человек с хорошим знанием математики, рассказал в интервью РБК основатель и гендиректор Group-IB Илья Сачков. Эта компания разрабатывает продукты для предотвращения кибератак и борьбы с онлайн-мошенничеством, занимается расследованием киберпреступлений, слежкой за атакующими и др., является партнером «Европола» и «Интерпола».

«Это талантливый молодой человек, задача которого зарабатывать деньги и все. Он не всегда хорошо образованный в гуманитарном плане, не тот, кто вызовет у вас симпатию. В приоритете деньги, дорогие машины, дорогие часы, отдых за рубежом», — отметил Сачков.

По его словам, типичный российских хакер «пытается играть в Дона Корлеоне» — общается с бывшими или действующими сотрудниками правоохранительных органов, ищет помощников в политике, которые будут объяснять, что русские хакеры воруют деньги у иностранцев из-за «войны с Америкой». «До недавнего времени у меня была версия, что это люди из семей, где есть социальное напряжение, средний и низший класс. Но сейчас вижу хакеров, которые живут в очень богатых семьях, с нормальными отношениями между родителями. То есть человек мог почувствовать, что это его предназначение», — поделился глава Group-IB.