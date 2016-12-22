Новогоднее обращение Путина впервые покажут во всех регионах в полночь

Из-за разницы между количеством часовых поясов и орбит телеканалов в некоторых регионах речь президента транслировалась за час до или после наступления нового года. Теперь в каждом регионе куранты пробьют ровно в полночь

Трансляция новогоднего обращения президента России Владимира Путина на Дворцовой площади (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

В новогоднюю ночь обращение президента телезрители во всех часовых поясах России впервые смогут увидеть за пять минут до полуночи, сообщили РБК на «Первом канале», в ВГТРК и на НТВ.

На «Первом канале» пояснили, что телеканалы вещают «орбитами», в которые входят два или три часовых пояса. Всего в России 11 часовых поясов. «Таким образом, главные телевизионные события новогодней ночи в некоторых часовых поясах выходят со смещением. Так, например, в рамках одной орбиты Москва слышит бой курантов в 00:00, Калининград — в 23:00, а Самара — в 01:00», — пояснили представители телеканала.

В этом году с 14:30 мск 31 декабря вещание «Первого канала» в каждом часовом поясе будет перестроено с учетом географического времени.

В пресс-службе НТВ заявили, что телеканал будет вещать в прямом эфире с пяти утра на всех эфирных орбитах. «Для зрителей Омской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Астраханской, Иркутской областей, а также Республики Бурятия, Удмуртской Республики и Калининграда праздничное шоу «Супер Новый год» начнется ровно в 22:00, новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимир Путина выйдет в эфир в 23:55, о наступлении 2018 года кремлевские куранты возвестят ровно в 00:00 по региональному времени часовых поясов», — пояснили на телеканале.

ВГТРК адаптировала выход в эфир обращения президента и всех новогодних программ в регионах к местному времени, подтвердили РБК в пресс-службе телекомпании. «Во всех регионах в разных часовых поясах вещание будет без сдвигов», — сказала представитель компании.

В прошлую новогоднюю ночь, по подсчетам Mediascope, россияне активнее всего смотрели «Россию 1» и «Первый канал», писал РБК. Больше всего зрителей посмотрели новогоднее обращение президента именно на «Первом», вторая по популярности передача в новогоднюю ночь шла на «России 1».

В Москве в грядущую новогоднюю ночь погода, по прогнозам центра «Фобос», будет «не по сезону» теплой и облачной.