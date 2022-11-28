«Космическая связь» попросит денег из бюджета на шесть новых спутников

До 2030 года необходимо заменить семь из 12 спутников связи и вещания, входящих в орбитальную группировку предприятия. Один из них «Космическая связь» профинансирует самостоятельно, он обойдется в 10,8 млрд руб.

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Российский оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь», владеющий крупнейшей в России орбитальной группировкой спутников связи и вещания, не сможет провести ее необходимую модернизацию только за счет своих средств и будет обсуждать выделение на эти цели бюджетных денег. Об этом на круглом столе, прошедшем 28 ноября в Совете Федерации, сообщил генеральный директор предприятия Алексей Волин.

Он пояснил, что семь из составляющих группировку 12 аппаратов до 2030 года будут нуждаться в замене, так как отработают свой срок активного существования (САС). Один из них, «Экспресс-АМ44», заменят в 2026 году спутником «Экспресс-АМУ4», который станет первым российским спутником связи и вещания, собранным полностью из отечественных комплектующих. САС остальных шести аппаратов истечет в 2029–2030 годах, пояснил Волин.

«С учетом того, что спутник делается четыре года, нам начиная с 2024 года надо будет начинать закладывать и делать работы по новым спутникам. Потому что [замену] АМ44 мы финансируем из своих [денег], но это последний спутник, который мы можем сделать за свои средства, — уточнил гендиректор «Космической связи». — Дальше, уже и министерство в курсе, и правительство, что мы будем обсуждать в том числе и бюджетную часть сохранения и модернизации российской спутниковой группировки».

Он отметил, что предприятие совместно с «Роскосмосом» разработало стратегию замены космических аппаратов, от госкорпорации было получено «первое предсогласование». «Будем вместе выходить в министерство и правительство с этой программой», — заключил Волин.

Производство «Экспресс-АМУ4» началось, об этом стало известно в конце октября. Комментируя процесс создания спутника, Волин сказал РБК, что уже определены поставщики оборудования. «Сейчас начнется изготовление комплектующих для спутника. В 2026 году он должен быть запущен», — уточнил он.

По словам генерального директора «Космической связи», «Экспресс-АМУ4» обойдется в 10,8 млрд руб.