«Космическая связь» попросит денег из бюджета на шесть новых спутников

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 16:00
Бразилия бьет рекорды. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 21:07
Как геоаналитика изменила рынок розницы: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 21:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Бразилия впервые победила Швейцарию на ЧМ и досрочно вышла в плей-офф Спорт, 20:54
Джилл Байден показала украшение Белого дома к Рождеству Общество, 20:48
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 20:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Космическая связь» попросит денег из бюджета на шесть новых спутников Технологии и медиа, 20:36
Ракету «Союз-2.1б» с военным спутником запустили с Плесецка Политика, 20:35
Видео реакции игроков «Спартака» на повтор драки с «Зенитом» в Кубке Спорт, 20:27
Образование будущего: технологии, качество и новые перспективы Специальный проект, 20:18
Дочь Рамзана Кадырова Хадижат получила орден Ахмата Кадырова Политика, 20:09
Верховный суд Молдавии отклонил требование о домашнем аресте Додона Политика, 20:07
Неймар не поехал на стадион поддержать Бразилию в матче с Швейцарией Спорт, 19:56
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Технологии и медиа ,  
0 

«Космическая связь» попросит денег из бюджета на шесть новых спутников

До 2030 года необходимо заменить семь из 12 спутников связи и вещания, входящих в орбитальную группировку предприятия. Один из них «Космическая связь» профинансирует самостоятельно, он обойдется в 10,8 млрд руб.
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российский оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь», владеющий крупнейшей в России орбитальной группировкой спутников связи и вещания, не сможет провести ее необходимую модернизацию только за счет своих средств и будет обсуждать выделение на эти цели бюджетных денег. Об этом на круглом столе, прошедшем 28 ноября в Совете Федерации, сообщил генеральный директор предприятия Алексей Волин.

Он пояснил, что семь из составляющих группировку 12 аппаратов до 2030 года будут нуждаться в замене, так как отработают свой срок активного существования (САС). Один из них, «Экспресс-АМ44», заменят в 2026 году спутником «Экспресс-АМУ4», который станет первым российским спутником связи и вещания, собранным полностью из отечественных комплектующих. САС остальных шести аппаратов истечет в 2029–2030 годах, пояснил Волин.

«С учетом того, что спутник делается четыре года, нам начиная с 2024 года надо будет начинать закладывать и делать работы по новым спутникам. Потому что [замену] АМ44 мы финансируем из своих [денег], но это последний спутник, который мы можем сделать за свои средства, — уточнил гендиректор «Космической связи». — Дальше, уже и министерство в курсе, и правительство, что мы будем обсуждать в том числе и бюджетную часть сохранения и модернизации российской спутниковой группировки».

Он отметил, что предприятие совместно с «Роскосмосом» разработало стратегию замены космических аппаратов, от госкорпорации было получено «первое предсогласование». «Будем вместе выходить в министерство и правительство с этой программой», — заключил Волин.

Производство «Экспресс-АМУ4» началось, об этом стало известно в конце октября. Комментируя процесс создания спутника, Волин сказал РБК, что уже определены поставщики оборудования. «Сейчас начнется изготовление комплектующих для спутника. В 2026 году он должен быть запущен», — уточнил он.

По словам генерального директора «Космической связи», «Экспресс-АМУ4» обойдется в 10,8 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Почему в 2022 году сбываются худшие прогнозы экономистов — The Economist Круги на воде: лопнет ли пузырь Web 3.0 после краха криптобиржи FTX Более 50% работников испытывают эмоциональное выгорание: чем им помочь От каких акций избавляются Сорос, Куперман и другие миллиардеры

ФГУП «Космическая связь» предоставляет услуги связи и вещания с помощью 12 геостационарных спутников, работающих в С-, Ku-, Ка- и L-диапазонах. В перечень услуг входят непосредственное спутниковое вещание, телерадиовещание, передача телевизионных репортажей, президентская и правительственная связь, широкополосная передача данных и доступ к интернету, магистральные каналы связи, связь на судах и других подвижных объектах.

Контракт на создание спутника «Экспресс-АМУ4» был подписан с АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (производит спутники ГЛОНАСС) в июле. Аппарат будет обеспечивать услуги связи и вещания на территории европейской части России, а также Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки и части Северной Америки. Срок его активного существования — не менее 15 лет.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Космическая связь спутники связи спутниковое телевидение спутниковая связь модернизация
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Первый российский интернет-спутник вышел на орбиту
Технологии и медиа
Минобороны запустило ракету с военными спутниками в третий раз за месяц
Политика
Россия запустила ракету с первым интернет-спутником — аналогом Starlink
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter