Бывший генконструктор ГЛОНАССа рассказал о перспективах 6G и 7G в России

Бывший генконструктор системы ГЛОНАСС и экс-замглавы «Роскосмоса» Юрий Урличич заявил о неизбежности развития в России стандартов связи 6G и 7G. Он также назвал перспективные услуги, которые можно будет получать в таких сетях

Юрий Урличич (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Россия «конечно придет в 6G», возможно, перешагнув 5G, а вслед за 6G будет развиваться сеть 7G, заявил председатель совета Ассоциации участников рынка спутниковой связи Юрий Урличич, выступая в четверг, 27 октября на конференции Satcomrus 2022. В 2006-2012 годах Урличич был генконструктором системы ГЛОНАСС, а в последние годы занимал должность замглавы «Роскосмоса».

Он отметил, что по всему миру начинают взаимодействовать между собой операторы спутниковой и сотовой связи, создавая так называемые гибридные сети, использующие одновременно технологии мобильной и спутниковой связи. «Мне как потребителю не хочется переключать кнопку на аппарате со спутниковой или сотовой связи. [Хочется] как в роуминге — поймал, и все равно, кто у тебя оператор», — пояснил он.

В презентации Урличича среди перспективных телекоммуникационных услуг в сетях 6G указывались 3D-голограммы на мобильных сетях, «дистанционная хирургия», расширенная реальность (ХR, создающая эффект присутствия), тактильные коммуникации и ряд др. 7G, по его словам, позволит оказывать человекоцентричные услуги (human-centric services), а также видоизменить современные очки виртуальной реальности. По мнению Урличича, они, скорее всего, станут линзами. Чтобы иметь тактильные ощущения, у пользователей будет «чип-перчатка, и даже не перчатка, а что-то эфемерное и тонкое, на кончиках пальцев». «Когда мы печатаем просто по поверхности, у нас скорость меньше, чем когда мы чуть-чуть нажимаем и чувствуем отклик. Этот отклик будет обеспечивать космическая гибридная связь», — прогнозирует он. Урличич также ожидает появление новых абонентских устройств и конец эпохи смартфонов, но не уточнил, когда это может произойти.

Он также сообщил, что на днях вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил ассоциации сделать план развития отрасли. Ранее 25 октября вице-премьер заявил, что поручил всем заинтересованным министерствам, ведомствам и отраслевым объединение подготовить планы развития отрасли связи по ключевым направлениям. «Нужны гибкие и оперативные корректировки, в том числе в области регуляторики, направленные на снятие административных барьеров и ограничений для работы в новых условиях. В фокусе нашего внимания по-прежнему развитие перспективных технологий: тестирование сетей 5G, исследования в области сетей 6G, квантовые коммуникации, гибридные сети связи», — указывал вице-премьер.

На данный момент в мире и в России доминируют сети 4G и активно развиваются 5G. Работа над стандартом 6G, как предполагают, например, эксперты Samsung, завершится к 2028 году, а коммерческие сети начнут массово появляться в 2030-м. Ожидается, что основными пользователями этих сетей будут как люди, так и различные машины и в них будут представлены сервисы XR, высококачественная мобильная голограмма, цифровые копии различных объектов и др.

Как пояснил РБК партнер и руководитель группы по работе с телекоммуникационными, медиа- и технологическими компаниями ДРТ (бывшая Deloitte в России) Григорий Дубровский, для человекоцентричных сервисов потребуется больше данных и инфраструктуры, чем есть сейчас. «Это нужно для обработки и передачи масштабных потоков информации. Поскольку требования к человекоцентричным сервисам еще не сформированы, то мы можем лишь предположить, что они будут «подтягивать» за собой сети связи», — отметил он. Дубровский также напомнил, что разбег между внедрением следующего поколения связи достигает 10 лет, но оговорился, что это условное понятие. «Сейчас мы находимся в области повсеместного применения решений 4G, через 5-10 лет массовыми будут 5G-решения, а к 2030-2040 годам технологии и возможности позволят реализовать идею, заложенную в шестом-седьмом поколении стандартов связи — connectivity (связность. — РБК), — рассказал эксперт. — Пока преждевременно утверждать, что сейчас есть сформулированный экономикой спрос на решения 6G-7G».