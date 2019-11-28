Основной мишенью атак хакеров оказались московские организации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 64,1 (+0,13) Quote, 13:34
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 70,57 (+0,13) Quote, 13:34
Депутат ответила на сообщения о требовании проверить спектакли Театра.doc Общество, 16:34 Дождь в примерочной и голограммы на полках: свежие инновации в ретейле Pro, 16:26 Как Familia управляет 270 магазинами по всей стране РБК и Microsoft, 16:22 В НАТО согласовали сокращение взноса США в бюджет альянса Политика, 16:21 На Украине вступили в силу новые правила въезда из Донбасса Политика, 16:14 В Благовещенске завершилась реконструкция центральной части набережной Пресс-релиз, 16:13 СНБО Украины предложил пять сценариев реинтеграции Донбасса Политика, 16:13 Россияне раскрыли свое отношение к медведю как символу России Общество, 15:59 В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции Общество, 15:59 Как регулируется робототехника в России Pro, 15:58 Макрон объяснил свои слова о «смерти мозга» НАТО Политика, 15:57 Основной мишенью атак хакеров оказались московские организации Технологии и медиа, 15:54 Как Ленобласть вошла в десятку регионов привлекательных для инвестиций Партнерский материал, 15:53 В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика Общество, 15:49
Технологии и медиа ,  
0 
Основной мишенью атак хакеров оказались московские организации
По оценке «Ростелекома», 40% от всех кибератак в России приходится на московские организации, включая бизнес и госсектор. Объяснение этому — в столице базируются значимые компании и находится большинство центров обработки данных
Фото: Marijan Murat / DPA / Global Look Press

О том, что 40% от всех кибератак в России приходится на московские организации, сообщил директор Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков в рамках экспертной встречи «Кибербезопасность столицы: кадры, нормы, технологии», передает корреспондент РБК. Речь идет и про госсектор, и про бизнес, включая банки и корпоративные сети промышленных компаний. Но конкретные организации он не уточнил.

«На Москву приходится 40% всех атак, так как здесь сконцентрировано множество значимых организаций. Также в столице находится большинство центров обработки данных, которые являются одной из основных целей злоумышленников», — пояснил Дрюков.

При этом число кибератак продолжает расти. «Если за период с января 2018 года по январь 2019-го оно превысило 765 тыс., то с октября 2018-го по октябрь 2019-го — уже более 995 тыс.», — отметил он. В Москве и Московской области за прошлый год было зафиксировано 285 тыс. кибератак, а с октября 2018-го по октябрь 2019-го — 371 тыс. инцидентов. По прогнозу Владимира Дрюкова, всего за 2019 год на российские организации будет произведено более 1 млн сложных компьютерных атак, из них около 40% — на инфраструктуру московских организаций.

В частности, во время проведения выборов мэра Москвы в 2018 году Solar JSOC зафиксировал более 200 различных попыток информационных воздействий на инфраструктуру выборов, в 2019 году — более 80. «Все атаки были отражены», — сказал Дрюков.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что спецслужбы иностранных государств ищут уязвимые места в информационной инфраструктуре России для совершения массированных кибератак. «Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической ИТ-инфраструктуры России», — говорил секретарь Совбеза. К критической информационной инфраструктуре отнесены сети связи и информационные системы госорганов, предприятий оборонной промышленности, энергетики, топливной и атомной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы и др.

Несколько месяцев назад вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, дал поручение подготовить изменения в закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)» для поэтапного замещения используемого иностранного оборудования на таких объектах. В ответ на это замминистра экономики Азер Талыбов предложил дополнить закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» нормой, обязывающей владельцев использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами критической инфраструктуры. График перехода текущих объектов КИИ на использование отечественных разработок предлагается определить дополнительно. Однако эксперты сомневались, что это реально сделать.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: «Ростелеком», кибератака, Москва, Безопасность
Материалы по теме
ЦБ зафиксировал кибератаку на российские банки из Бразилии
Финансы
В Group-IB назвали сумму хищений в результате массовых кибератак на банки
Технологии и медиа
«Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter