Операторы связи пожаловались на «Россети» властям Свердловской области

Региональные операторы заявили о новом витке конфликта с «Россетями»: с октября участились случаи срезания кабелей связи в Свердловской области. Энергетики требуют перезаключения договоров на новых условиях

Фото: fortton / Shutterstock

Ассоциация «Ростелесеть» (включает 170 региональных компаний связи) и Уральская ассоциация операторов связи (УралАОС, включает местные компании) написали обращение губернатору Свердловской области Денису Паслеру, главе Екатеринбурга Алексею Орлову, в минцифры Свердловской области, местное управление ФАС, а также прокурору по Екатеринбургу Борису Крылову. В нем ассоциации указали, что с октября этого года в области сложилась «критическая ситуация с проводами связи, подвешенными на опорах линий электропередач» (ЛЭП). Представители «Россети Урал» «самовольно, варварским способом, без должного обоснования» демонтируют волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) операторов. Причем не просто снимают линии с опор, а срезают, то есть для восстановления связи компаниям приходится заново строить сети со всеми вытекающими из этого тратами. Ассоциации просят разобраться с этой ситуацией.

Речь идет о проблеме, о которой ранее уже рассказывали в «Ростелесети». До середины 2023 года «Россети» брали с операторов плату за использование одной опоры, но потом начали требовать оплачивать каждый размещенный на опоре провод по тарифу, который ранее действовал за использование опоры. Это увеличило конечную плату в несколько раз. На одной опоре вместе с операторской линией связи могут размещаться еще 8–10 линий до каждого абонента. Операторы жаловались, что, если им придется нести эти расходы, это приведет или к росту тарифов за услуги пропорционально затратам, или к тому, что им придется отказаться от абонентских линий.

С использованием опор ЛЭП к интернету подключают малоэтажные строения. В сегменте такой застройки проживает каждый пятый потенциальный абонент, оценивали ранее участники рынка. Сколько абонентов подключены таким способом в Свердловской области, представители «Ростелесети» и УралАОС затруднились оценить.

В своем нынешнем обращении представителям властей и профильных ведомств ассоциации настаивают на незаконности действий местной «дочки «Россетей». Они ссылаются на разъяснения Минэнерго, по которым «точкой доступа» считается место крепления к опоре одного подвеса, кронштейна, оборудования (например, распределительного шкафа) или иной конструкции, без учета количества подключенных к этому крепления магистральных или абонентских кабелей. При прокладке ВОЛС операторы размещают один кронштейн, к которому крепят свой кабель и линии, которые идут непосредственно в дома абонентов, указывают авторы письма.

Кроме того, закон «О связи» устанавливает, что сети связи находятся под защитой государства, а по указу президента страны от 19 октября 2022 года на территории Свердловской области введен режим базовой готовности в связи с проведением специальной военной операции, в числе прочих указаны меры по защите и усилению охраны объектов коммуникаций и связи, отметили ассоциации.

Президент «Ростелести» Олег Грищенко и глава УралАОС Ольга Шахметова подтвердили РБК отправку писем. По словам Грищенко, «Россети Урал» пытаются заставить операторов переподписать акты на размещение на опорах, чтобы использовать новый принцип начисления платы за них. Операторы пытаются оспаривать это требование, «после чего их сети начинают показательно вырезать».

Представитель «Россети Урал» указал, что компания и ее «дочка» «Россети Урал» — «Екатеринбург» (АО ЕЭСК) «являются законными владельцами линий ЛЭП на территории Свердловской области и города Екатеринбурга». Он напомнил, что «от бесперебойной работы ЛЭП зависит безопасность и благополучие жителей». Представитель настаивает, что размещение сетей связи на опорах ЛЭП возможно только на основании возмездного договора, и что специалисты «Россети Урал» действуют строго в рамках закона: «Демонтажу подлежат линии связи, размещенные с нарушениями: несанкционированно, без получения технических условий и заключения договора». По его словам, определение понятия «точка доступа» основано на принципах физической и экономической обоснованности. «Подход, при котором на один кронштейн самовольно вешается неограниченное число кабелей, создает угрозу обрушения опор и является формой недобросовестной конкуренции», — указал он, дополнив, что компания открыта для заключения договоров «на новых, прозрачных и справедливых условиях».

РБК направил запрос губернатору Свердловской области, главе Екатеринбурга, минцифры региона, в местное управления ФАС и в прокуратуру региона.