Bloomberg: состояние Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной

Состояние Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной

Цукерберг рисковал потерять около $100 млрд своего состояния, когда объявил о создании Metaverse, но сейчас идея окупилась — акции его компании торгуются на рекордной отметке

Марк Цукерберг (Фото: Andrej Sokolow / dpa / Global Look Press)

Состояние основателя Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга увеличилось шестикратно после запуска метавселенной Metaverse и достигло $201 млрд, подсчитал Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg личное состояние Цукерберга впервые превысило отметку $200 млрд. Он переместился на четвертое место в списке 500 самых богатых людей мира после основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса и владельца группы LVMH Бернара Арно.

Состояние бизнесмена выросло во многом благодаря рекордно высокой цене акций Meta Platforms Inc., пишет агентство. Из-за этого чистая стоимость активов Цукерберга выросла почти в шесть раз менее чем за два года.

С начала года стоимость акций Meta Platforms Inc. выросла на 60% относительно предыдущего года. 28 сентября они торговались на рекордной отметке в $568,95 за бумагу.

Цукерберг владеет 13% Meta Platforms Inc., таким образом, с 1 января его состояние выросло на $73,4 млрд, отмечает Bloomberg.

Намерение Цукерберга создать Metaverse и объединить в нее все продукты изначально спровоцировало резкое падение акций, напоминает издание. Тогда Цукерберг рисковал потерять около $100 млрд своего капитала. Начиная развитие метавселенной, компания бизнесмена вкладывала существенные инвестиции в том числе в разработку иммерсивного контента.

О создании метавселенной на базе соцсети Facebook было объявлено в июле 2021 года. В октябре того же года владеющая ею, Instagram, WhatsApp и другими сервисами корпорация Facebook Inc. объявила о смене названия на Meta.

Под метавселенной понимается собрание цифровых миров. Речь идет о продукте, в котором будут использоваться технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. По прогнозу Цукерберга, его разработка должна занять пять–десять лет.

На презентации Metaverse Цукерберг рассказал о планах дать пользователям такие возможности как: