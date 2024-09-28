Состояние Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной
Состояние основателя Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга увеличилось шестикратно после запуска метавселенной Metaverse и достигло $201 млрд, подсчитал Bloomberg.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg личное состояние Цукерберга впервые превысило отметку $200 млрд. Он переместился на четвертое место в списке 500 самых богатых людей мира после основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса и владельца группы LVMH Бернара Арно.
Состояние бизнесмена выросло во многом благодаря рекордно высокой цене акций Meta Platforms Inc., пишет агентство. Из-за этого чистая стоимость активов Цукерберга выросла почти в шесть раз менее чем за два года.
С начала года стоимость акций Meta Platforms Inc. выросла на 60% относительно предыдущего года. 28 сентября они торговались на рекордной отметке в $568,95 за бумагу.
Цукерберг владеет 13% Meta Platforms Inc., таким образом, с 1 января его состояние выросло на $73,4 млрд, отмечает Bloomberg.
Намерение Цукерберга создать Metaverse и объединить в нее все продукты изначально спровоцировало резкое падение акций, напоминает издание. Тогда Цукерберг рисковал потерять около $100 млрд своего капитала. Начиная развитие метавселенной, компания бизнесмена вкладывала существенные инвестиции в том числе в разработку иммерсивного контента.
О создании метавселенной на базе соцсети Facebook было объявлено в июле 2021 года. В октябре того же года владеющая ею, Instagram, WhatsApp и другими сервисами корпорация Facebook Inc. объявила о смене названия на Meta.
Под метавселенной понимается собрание цифровых миров. Речь идет о продукте, в котором будут использоваться технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. По прогнозу Цукерберга, его разработка должна занять пять–десять лет.
На презентации Metaverse Цукерберг рассказал о планах дать пользователям такие возможности как:
- создание реалистичных аватаров, которые будут выглядеть как их владелец, с возможностью их изменений или представления в виде другого существа;
- иметь цифровые дома, которые можно сделать похожими на свое реальное жилье, обставить цифровыми предметами или создать новое виртуальное пространство, не имеющее аналогов в реальности;
- приносить в Metaverse реальные объекты и наоборот (компания, в частности, работает над возможностью помещать цифровые объекты в реальный мир в виде голограмм и взаимодействовать с ними);
- создавать сообщения, продиктованные «силой мысли», при нахождении в Metaverse;
- играть в шахматы или баскетбол с другими людьми, находящимися в другой точке планеты;
- новые возможности для организации рабочего процесса (люди на удаленке смогут коммуницировать с сотрудниками в офисе так, как будто находятся с ними в одном помещении), обучения (можно будет «телепортироваться» в другие места или эпохи), фитнеса (можно будет проводить тренировку в любой выбранной виртуальной обстановке или «пригласить» виртуального тренера к себе домой);
- покупать и продавать цифровые и реальные предметы.
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов