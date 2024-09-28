 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Состояние Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной

Bloomberg: состояние Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной
Цукерберг рисковал потерять около $100 млрд своего состояния, когда объявил о создании Metaverse, но сейчас идея окупилась — акции его компании торгуются на рекордной отметке
Марк&nbsp;Цукерберг
Марк Цукерберг (Фото: Andrej Sokolow / dpa / Global Look Press)

Состояние основателя Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга увеличилось шестикратно после запуска метавселенной Metaverse и достигло $201 млрд, подсчитал Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg личное состояние Цукерберга впервые превысило отметку $200 млрд. Он переместился на четвертое место в списке 500 самых богатых людей мира после основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса и владельца группы LVMH Бернара Арно.

Состояние бизнесмена выросло во многом благодаря рекордно высокой цене акций Meta Platforms Inc., пишет агентство. Из-за этого чистая стоимость активов Цукерберга выросла почти в шесть раз менее чем за два года.

Взлет Цукерберга. Десятка богатейших людей мира по версии Forbes
Фотогалерея 

С начала года стоимость акций Meta Platforms Inc. выросла на 60% относительно предыдущего года. 28 сентября они торговались на рекордной отметке в $568,95 за бумагу.

Цукерберг владеет 13% Meta Platforms Inc., таким образом, с 1 января его состояние выросло на $73,4 млрд, отмечает Bloomberg.

Намерение Цукерберга создать Metaverse и объединить в нее все продукты изначально спровоцировало резкое падение акций, напоминает издание. Тогда Цукерберг рисковал потерять около $100 млрд своего капитала. Начиная развитие метавселенной, компания бизнесмена вкладывала существенные инвестиции в том числе в разработку иммерсивного контента.

О создании метавселенной на базе соцсети Facebook было объявлено в июле 2021 года. В октябре того же года владеющая ею, Instagram, WhatsApp и другими сервисами корпорация Facebook Inc. объявила о смене названия на Meta.

Под метавселенной понимается собрание цифровых миров. Речь идет о продукте, в котором будут использоваться технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. По прогнозу Цукерберга, его разработка должна занять пять–десять лет.

На презентации Metaverse Цукерберг рассказал о планах дать пользователям такие возможности как:

  • создание реалистичных аватаров, которые будут выглядеть как их владелец, с возможностью их изменений или представления в виде другого существа;
  • иметь цифровые дома, которые можно сделать похожими на свое реальное жилье, обставить цифровыми предметами или создать новое виртуальное пространство, не имеющее аналогов в реальности;
  • приносить в Metaverse реальные объекты и наоборот (компания, в частности, работает над возможностью помещать цифровые объекты в реальный мир в виде голограмм и взаимодействовать с ними);
  • создавать сообщения, продиктованные «силой мысли», при нахождении в Metaverse;
  • играть в шахматы или баскетбол с другими людьми, находящимися в другой точке планеты;
  • новые возможности для организации рабочего процесса (люди на удаленке смогут коммуницировать с сотрудниками в офисе так, как будто находятся с ними в одном помещении), обучения (можно будет «телепортироваться» в другие места или эпохи), фитнеса (можно будет проводить тренировку в любой выбранной виртуальной обстановке или «пригласить» виртуального тренера к себе домой);
  • покупать и продавать цифровые и реальные предметы.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Марк Цукерберг метавселенные материальное состояние
Марк Цукерберг фото

Марк Цукерберг

программист, предприниматель
14 мая 1984 года
Материалы по теме
Трамп пообещал Цукербергу «остаток жизни в тюрьме» из-за «цукербаксов»
Политика
Цукерберг признал случаи цензуры на Facebook из-за «давления» властей США
Технологии и медиа
Взлет Цукерберга. Десятка богатейших людей мира по версии Forbes
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена разведуправления «Хезболлы»Политика, 19:56
Станкович объяснил поражение «Спартака» от «Локомотива»Спорт, 19:55
Алаудинов опроверг сообщения о попадании в пленПолитика, 19:49
В Самарской области произошел взрыв на мостуОбщество, 19:41
Джонсон заявил о планах «рейда» на Нидерланды из-за вакцины в пандемиюПолитика, 19:39
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в хоккейном дерби МосквыСпорт, 19:30
Какие разработки в приоритете у отечественных фармпроизводителейОтрасли, 19:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Состояние Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселеннойТехнологии и медиа, 19:29
Песков назвал роль заявлений Запада в изменении ядерной доктриныПолитика, 19:28
ISU продлил отстранение российских фигуристов от международных турнировСпорт, 19:19
«Челси» победил в матче АПЛ благодаря рекордному покеру ПалмераСпорт, 19:00
Президент Ирана заявил, что США отдали команду убить НасраллуПолитика, 18:50
FT узнала о неготовности ЕС к регистрации биометрии туристов на границеОбщество, 18:44
Как социальная ответственность стала для бизнеса необходимостьюОтрасли, 18:29