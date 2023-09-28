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Технологии и медиа ,  
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Вышла Counter-Strike 2

Студия Valve официально выпустила игру Counter-Strike 2
В компании назвали Counter-Strike 2 «крупнейшим технологическим рывком» в истории серии. Игра сделана на движке Source 2, в ней более реалистичные текстуры и графика. Действия игрока быстрее считываются и отображаются
Фото: Dai Kurokawa / EPA / ТАСС
Фото: Dai Kurokawa / EPA / ТАСС

Американская компания — разработчик компьютерных игр Valve официально выпустила шутер Counter-Strike 2, говорится в сообщении на странице проекта в X (ранее — Twitter).

Valve назвала Counter-Strike 2 «крупнейшим технологическим рывком» в истории серии. Он обеспечит игру новыми возможностями и контентом на годы вперед, сказано в сообщении Valve на платформе Steam.

Игра вышла более чем через десять лет после предыдущей части серии — Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). В Valve уточнили, что игравшие в предыдущую часть смогут сохранить свой прогресс в новом проекте.

Компания анонсировала игру в марте. Тогда же Valve запустила закрытое бета-тестирование новой Counter Strike.

Counter-Strike 2 сделана на движке Source 2. В ней будут более реалистичные текстуры, чем в предыдущих частях: дым, реагирующий на свет, а также другие графические улучшения. Тикрейт — частота, с которой сервер обновляет данные об игре, — будет моментально считывать действия игрока. Разработчики полностью обновили интерфейс и систему рейтинга.

Первая игра Counter-Strike вышла в 2000 году, потом Valve представила Counter-Strike: Condition Zero, Counter-Strike: Source (2004) и Counter-Strike: Global Offensive (2012).

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Помимо CS, Valve разработала игры Team Fortress, Dota 2, Left 4 Dead, Half-Life и другие. Созданная компанией онлайн-платформа Steam — один из крупнейших в мире сервисов для покупки компьютерных игр.

В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, Valve ограничил для пользователей из России все основные способы оплаты в Steam.

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Valve Counter-Strike видеоигры релиз
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