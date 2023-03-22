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Студия Valve выпустит игру Counter-Strike 2

Студия Valve анонсировала игру Counter-Strike 2
Кадр из игры Counter-Strike 2
Кадр из игры Counter-Strike 2 (Фото: counter-strike.net)

Американская компания — разработчик компьютерных игр Valve выпустит шутер Counter-Strike 2. Об этом сообщается на официальной странице игры в Twitter.

Студия запустила закрытое бета-тестирование новой Counter Strike. «Все новые функции игры будут представлены во время официального выпуска этим летом, но путь к Counter-Strike 2 начинается сегодня с ограниченного теста», — говорится на сайте игры.

Counter-Strike 2 сделана на движке Source 2. В ней будут более реалистичные текстуры, чем в предыдущих частях: дым, реагирующий на свет, более четкие выстрелы и взрывы и другие графические улучшения. Тикрейт — частота, с которой сервер обновляет данные об игре, — будет моментально считывать действия игрока. Разработчики полностью обновят интерфейс.

Первая игра Counter-Strike вышла в 2000 году, потом Valve представила Counter-Strike: Condition Zero, Counter-Strike: Source (2004) и Counter-Strike: Global Offensive (2012).

Помимо CS, Valve разработала игры Team Fortress, Dota 2, Left 4 Dead, Half-Life и другие. Созданная компанией онлайн-платформа Steam — один из крупнейших в мире сервисов для покупки компьютерных игр.

В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, Valve закрыл для пользователей из России все основные способы оплаты в Steam.

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