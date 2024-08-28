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Технологии и медиа ,  
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Как выглядит поездка на первой беспилотной «Ласточке» на МЦК

Кадры поездки на первой беспилотной «Ласточке» по МЦК

Как выглядит поездка на первой беспилотной «Ласточке» на МЦК
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В Москве на Московском центральном кольце запустили первую беспилотную «Ласточку». Первое время в кабине поезда будет присутствовать машинист, который будет контролировать движение.

Позже «Ласточку» обещают запустить в полностью самостоятельное движение. Ориентировочно это произойдет к 2026 году, когда будут решены проблемы, связанные с инфраструктурой, сообщил глава РЖД Олег Белозеров. Среди них устойчивый сигнал «для управления и многие другие элементы, которые еще дополнительно нужно будет внедрить в систему».

По МЦК пустили первую беспилотную «Ласточку»
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Фото:Михаил Синицын / ТАСС

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Теги
РЖД Ласточка поезд беспилотники
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По МЦК пустили первую беспилотную «Ласточку»
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