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Технологии и медиа ,  
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Роберт Дауни-младший снова снимется во «Мстителях»

Роберт Дауни-младший сыграет Доктора Дума в следующей части «Мстителей»
Дауни-младший исполнит роль Доктора Дума в двух новых фильмах о киновселенной Marvel. Премьеры «Мстители: Судный день» и «Мстители: Тайные войны» запланированы на 2026 и 2027 годы

Роберт Дауни-младший снова снимется во «Мстителях»
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Роберт Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel в роли Доктора Дума в новых «Мстителях». Об этом объявила Marvel Studios, пишет The Hollywood Reporter.

«Новая маска — та же задача», — сказал актер.

Премьеры фильмов «Мстители: Судный день» и «Мстители: Тайные войны» запланированы на май 2026-го и май 2027 года соответственно. Режиссерами выступят братья Джо и Энтони Руссо, они были постановщиками последних частей «Мстителей».

Изначально злодеем в следующих «Мстителях» должен был выступить Канг Завоеватель, картина носила подзаголовок «Династия Канга», однако планы развалились после того, как Джонатана Мэйджерса признали виновным в домашнем насилии, — контракт с исполнителем роли Канга разорвали.

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Дауни-младший получил широкую популярность благодаря роли Тони Старка в киновселенной Marvel, которая началась с «Железного человека» в 2008 году. Первый фильм собрал в прокате свыше $585 млн при бюджете $140 млн. Далее последовали две части «Железного человека» и несколько картин франшизы с его участием: «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние», «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

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Технологии и медиа
Фото:Roy Rochlin / Getty Images

Осенью 2023 года Дауни-младший появился в трейлере фильма «Капитан Марвел 2». Кадры с Железным Человеком были представлены как воспоминания.

На этой неделе состоялась премьера фильма «Дэдпул и Росомаха». После покупки 21st Century Fox и получения киноправ на персонажей в киновселенной Marvel появился Дэдпул. Главные роли в новом фильме исполняют Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Ожидается, что кассовые сборы в США и Канаде достигнут $180–200 млн.

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Роберт Дауни — младший Marvel комиксы Disney Железный Человек Доктор Дум
Дауни-младший Роберт фото

Дауни-младший Роберт

актер
4 апреля 1965 года
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