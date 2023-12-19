Marvel уволила актера, сыгравшего главного антагониста киновселенной
Студия Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку, передает The New York Times (NYT).
По данным прокуратуры, в марте Мейджорс напал на свою девушку Грэйс Джаббари в автомобиле, в результате чего потерпевшая получила перелом пальца, травму руки и уха. Актер не признал себя виновным. Адвокаты Мейджорса утверждали, что именно Джаббари первая напала на их клиента.
Несмотря на аргументы защиты, присяжные признали актера виновным в нападении третьей степени и преследовании, по другим пунктам обвинения он был оправдан. Приговор будет вынесен 6 февраля. Мейджорсу грозит до года тюрьмы.
Сразу после вынесения решения представитель Marvel (принадлежит Walt Disney) заявил, что студия отказалась от сотрудничества с актером в будущих проектах. Студия продолжит работу над новым фильмом про «Мстителей» без Мейджорса, сообщила NYT пресс-секретарь компании Анджела Шоу.
Джонатан Мейджорс дебютировал в киновселенной Marvel в сериале «Локи» и фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» в роли Канга Завоевателя (и других Кангов). Он должен был играть роль главного антагониста в двух фильмах о Мстителях, которые завершат шестую фазу киновселенной. Как сообщал Deadline, фильмы «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны» выйдут в США с разницей всего в полгода в 2025 году — 2 мая и 7 ноября.
Associated Press называет Джонатана Мейджорса одной из самых быстрорастущих звезд Голливуда. В числе прочего он сыграл в фильме Magazine Dreams. За эту роль, как пишет агентство, ему прочили номинацию на «Оскар».
После скандала с Мейджорсом отказались работать сразу несколько руководителей разных проектов. Так, его исключили из списка лиц, которых планировали задействовать в съемке рекламы бейсбольного клуба «Техас Рейнджерс». Кроме того, он не появится в адаптации романа «Человек в моем подвале», где должен был сыграть вместе с Уиллемом Дефо.