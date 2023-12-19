Marvel уволила актера, сыгравшего главного антагониста киновселенной

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Студия Marvel уволила американского актера Джонатана Мэйджорса после того, как суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку, передает The New York Times (NYT).

По данным прокуратуры, в марте Мейджорс напал на свою девушку Грэйс Джаббари в автомобиле, в результате чего потерпевшая получила перелом пальца, травму руки и уха. Актер не признал себя виновным. Адвокаты Мейджорса утверждали, что именно Джаббари первая напала на их клиента.

Несмотря на аргументы защиты, присяжные признали актера виновным в нападении третьей степени и преследовании, по другим пунктам обвинения он был оправдан. Приговор будет вынесен 6 февраля. Мейджорсу грозит до года тюрьмы.

Сразу после вынесения решения представитель Marvel (принадлежит Walt Disney) заявил, что студия отказалась от сотрудничества с актером в будущих проектах. Студия продолжит работу над новым фильмом про «Мстителей» без Мейджорса, сообщила NYT пресс-секретарь компании Анджела Шоу.