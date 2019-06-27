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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» ответил на статью Reuters о взломе западными спецслужбами
Агентство сообщило, что хакеры, работавшие на западную разведку, имели доступ к системам компании на протяжении нескольких недель. В «Яндексе» заявили, что попытка взлома была нейтрализована сразу же
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Попытка взлома, о котором идет речь в публикации Reuters, специалисты «Яндекса» «своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале», говорится в сообщении компании.

Ущерба атака не причинила, утверждают в «Яндексе», доступа к данным пользователей хакеры не получили.

«Яндекс», как и все крупные интернет-компании, регулярно сталкивается с разнообразными видами киберугроз. Наша корпоративная политика не подразумевает распространения подробной информации о подобных случаях», — заявили в компании.

Агентство Reuters писало, что в октябре или ноябре 2018 года хакеры, работающие на западные разведывательные службы, взломали компанию для того, чтобы шпионить за аккаунтами пользователей. 

Задействованное при взломе вредоносное программное обеспечение используют США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада, сообщили агентству четыре источника, осведомленные о произошедшем. Установить, какая именно страна стояла за этой атакой, не удалось, рассказали собеседники.

В статье говорится, что хакеры искали техническую информацию о том, как проходит процесс аутентификации пользовательских аккаунтов, — обладая ею, иностранная разведка могла бы выдать себя за пользователя и получить доступ к его или ее сообщениям.

Источники также рассказали, что доступ к системам «Яндекса» у хакеров был по крайней мере на протяжении пары недель.

Компания обратился к «Лаборатории Касперского», которая установила, что целью атаки была группа разработчиков «Яндекса», сказали три источника агентства. В «Касперском» от комментариев отказались.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: «Яндекс», взлом
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