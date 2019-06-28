СМИ узнали о проекте Минкомсвязи по предустановке российских приложений

Минкомсвязи разработало законопроект об обязательной предустановке российских приложений на продаваемые в стране смартфоны, пишут «Ведомости». Ранее такой проект представляла ФАС, однако ведомство сомневалось в его эффективности

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Минкомсвязи разработало законопроект об обязательной предустановке российских приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа. По словам федерального чиновника, документ будет опубликован для обсуждения в ближайшее время.

Поправки в закон о связи во многом похожи на проект, ранее представленный Федеральной антимонопольной службой. Представитель ФАС подтвердил изданию, что служба согласовала документ Минкомсвязи.

По данным издания, чиновники предлагают поставлять в Россию устройства, на которых уже установлены карты от «Яндекса», «ВКонтакте» и антивирусное обеспечение от «Лаборатории Касперского». В пояснительной записке говорится, что целью поправок является обеспечение недискриминационного доступа российских разработчиков на глобальный рынок и безопасности мобильных устройств. Отмечается, что в результате ряд отечественных разработчиков получит доступ ко всем смартфонам и планшетам, продаваемым в России.

В законопроекте говорится, что конкретный перечень оборудования и типов софта, подлежащего обязательной предустановке, сформирует правительство.