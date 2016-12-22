Рогозин допустил запуск «Союзов» к Луне

Пока завершается разработка многоразового корабля «Федерация», для пилотируемых запусков к Луне можно будет использовать «Союзы», заявил новый глава «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Россия может начать пилотируемые запуски к Луне, не дожидаясь окончания разработки нового грузового космического корабля «Федерация». Это можно будет делать на уже существующих «Союзах», считает глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, слова которого приводит «РИА Новости».

​«Изначально корабль «Союз» создавался под Лунную программу, а значит, его модернизация вполне возможна, пока мы не получили новый космический корабль», — сказал Рогозин на московской конференции «Роскосмоса».

Говоря о производственном аспекте российской космической промышленности, Рогозин отметил, что ракетно-космическое производство необходимо сдвигать из Центральной России ближе к космодрому Восточный.

«В перспективе мы там будем иметь не только космодром, но и техническую сборку. Надо сдвигать промышленность в Сибирь, на восток», — сказал он.

Разработкой «Федерации» с 2009 года занимается ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия». Этот космический грузовик должен прийти на смену серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». В отличие от «Союза» он сможет вместить до шести человек («Союзы» вмещают до трех). Отправлять на орбиту ее планируется на новой ракете-носителе среднего класса «Феникс». Перед «Федерацией» конструкторы ставят задачу доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание этого корабля выделено 59 млрд руб.

По первоначальным планам первый беспилотный полет «Федерации» намечался на 2021 год, полет с экипажем — на 2023-й. Позже стало известно, что сроки вывода космического грузовика в эксплуатацию сдвигаются. В июле 2017 года Рогозин объявлял, что пилотируемый запуск «Федерации» сдвигается на год — до 2024-го. На тот момент еще глава «Роскосмоса» Игорь Комаров указывал, что беспилотный полет перенесен с 2021-го на 2022 год.​

В конце марта стало известно, что конструкторы собираются переделать летный скафандр для космонавтов, которые полетят на «Федерации». По словам генерального директора, главного конструктора предприятия-разработчика космических скафандров «Звезда» Сергея Позднякова, изначально планировавшийся проект «вышел не очень красивым и удачным».

Транспортные пилотируемые космические корабли «Союз», которые запускаются с 1967 года с космодрома Байконур, изначально по замыслам конструкторов создавались под руководством Сергея Королева для советской Лунной программы. Однако позже эту миссию возложили на космический корабль типа «Зонд», который создавался на базе «Союза».