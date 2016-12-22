Рогозин допустил запуск «Союзов» к Луне

Россия может начать пилотируемые запуски к Луне, не дожидаясь окончания разработки нового грузового космического корабля «Федерация». Это можно будет делать на уже существующих «Союзах», считает глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, слова которого приводит «РИА Новости».
«Изначально корабль «Союз» создавался под Лунную программу, а значит, его модернизация вполне возможна, пока мы не получили новый космический корабль», — сказал Рогозин на московской конференции «Роскосмоса».
Говоря о производственном аспекте российской космической промышленности, Рогозин отметил, что ракетно-космическое производство необходимо сдвигать из Центральной России ближе к космодрому Восточный.
«В перспективе мы там будем иметь не только космодром, но и техническую сборку. Надо сдвигать промышленность в Сибирь, на восток», — сказал он.
Разработкой «Федерации» с 2009 года занимается ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия». Этот космический грузовик должен прийти на смену серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». В отличие от «Союза» он сможет вместить до шести человек («Союзы» вмещают до трех). Отправлять на орбиту ее планируется на новой ракете-носителе среднего класса «Феникс». Перед «Федерацией» конструкторы ставят задачу доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. В бюджете космической программы на 2016–2025 годы на создание этого корабля выделено 59 млрд руб.
По первоначальным планам первый беспилотный полет «Федерации» намечался на 2021 год, полет с экипажем — на 2023-й. Позже стало известно, что сроки вывода космического грузовика в эксплуатацию сдвигаются. В июле 2017 года Рогозин объявлял, что пилотируемый запуск «Федерации» сдвигается на год — до 2024-го. На тот момент еще глава «Роскосмоса» Игорь Комаров указывал, что беспилотный полет перенесен с 2021-го на 2022 год.
В конце марта стало известно, что конструкторы собираются переделать летный скафандр для космонавтов, которые полетят на «Федерации». По словам генерального директора, главного конструктора предприятия-разработчика космических скафандров «Звезда» Сергея Позднякова, изначально планировавшийся проект «вышел не очень красивым и удачным».
Транспортные пилотируемые космические корабли «Союз», которые запускаются с 1967 года с космодрома Байконур, изначально по замыслам конструкторов создавались под руководством Сергея Королева для советской Лунной программы. Однако позже эту миссию возложили на космический корабль типа «Зонд», который создавался на базе «Союза».