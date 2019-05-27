Шувалов объявил о выделении заводу «Ангстрем-Т» почти 21 млрд руб.

Проект по созданию производства микросхем в Зеленограде имеет «общегосударственное значение», заявил председатель ВЭБ.РФ. Деньги выделит правительство, а госкорпорация выполнит роль агента

Игорь Шувалов (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ решил выделить предприятию «Ангстрем-Т» 20,9 млрд руб., заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов, передает «РИА Новости».

«Сегодня мы рассматривали следующую фазу развития и общий лимит финансирования — почти 21 млрд руб. Были заслушаны доклады Юрия Борисова, вице-премьера, который отвечает за развитие микроэлектроники. Министр финансов подтвердил, что необходимые средства в бюджете зарезервированы», — сказал Шувалов.

По его словам, набсовет ВЭБ.РФ также признал «Ангстрем-Т» проектом, имеющим «общегосударственное значение». «Это означает, что мы выделяем денежные средства не по обычной нашей процедуре, имея в виду, что риск по возврату берет на себя правительство РФ. Мы выступаем в данном случае агентом, но все финансирование обеспечит правительство», — пояснил глава ВЭБа.

Открывая в понедельник, 27 мая, заседание наблюдательного совета ВЭБ.РФ, глава правительства Дмитрий Медведев упомянул «Ангстрем-Т». «Это такие крупные проекты, например, как «Ангстрем-Т» в Зеленограде, это касается нашей микроэлектронной промышленности. Они необходимы для развития всей инфраструктуры цифровой экономики и в рамках тех мероприятий, которые [проводятся] по линии ВЭБа», — заявил он (цитата по ТАСС).

Проект был основан в 2005 году для создания в Зеленограде производства микросхем. Бенефициаром «Ангстрем-Т» был бывший министр связи Леонид Рейман. «Ангстрем-Т» планировал начать эксплуатацию комплекса по производству микросхем в 2010 году, но сроки были сорваны, и завод начал работать только в 2016 году. В мае 2018 года компания договорилась о поставке в Китай микроэлектроники для смартфонов и другой продукции. Сумма сделки составила $36 млн.