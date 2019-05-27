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Шувалов объявил о выделении заводу «Ангстрем-Т» почти 21 млрд руб.
Проект по созданию производства микросхем в Зеленограде имеет «общегосударственное значение», заявил председатель ВЭБ.РФ. Деньги выделит правительство, а госкорпорация выполнит роль агента
Игорь Шувалов (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ решил выделить предприятию «Ангстрем-Т» 20,9 млрд руб., заявил председатель госкорпорации Игорь Шувалов, передает «РИА Новости».

«Сегодня мы рассматривали следующую фазу развития и общий лимит финансирования — почти 21 млрд руб. Были заслушаны доклады Юрия Борисова, вице-премьера, который отвечает за развитие микроэлектроники. Министр финансов подтвердил, что необходимые средства в бюджете зарезервированы», — сказал Шувалов.

По его словам, набсовет ВЭБ.РФ также признал «Ангстрем-Т» проектом, имеющим «общегосударственное значение». «Это означает, что мы выделяем денежные средства не по обычной нашей процедуре, имея в виду, что риск по возврату берет на себя правительство РФ. Мы выступаем в данном случае агентом, но все финансирование обеспечит правительство», — пояснил глава ВЭБа.

Открывая в понедельник, 27 мая, заседание наблюдательного совета ВЭБ.РФ, глава правительства Дмитрий Медведев упомянул «Ангстрем-Т». «Это такие крупные проекты, например, как «Ангстрем-Т» в Зеленограде, это касается нашей микроэлектронной промышленности. Они необходимы для развития всей инфраструктуры цифровой экономики и в рамках тех мероприятий, которые [проводятся] по линии ВЭБа», — заявил он (цитата по ТАСС).

Проект был основан в 2005 году для создания в Зеленограде производства микросхем. Бенефициаром «Ангстрем-Т» был бывший министр связи Леонид Рейман. «Ангстрем-Т» планировал начать эксплуатацию комплекса по производству микросхем в 2010 году, но сроки были сорваны, и завод начал работать только в 2016 году. В мае 2018 года компания договорилась о поставке в Китай микроэлектроники для смартфонов и другой продукции. Сумма сделки составила $36 млн.

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На финансирование проекта был взят кредит у Внешэкономбанка на €815 млн под 8,5% годовых. Первый платеж должен был быть совершен в конце декабря 2014 года, однако сроки несколько раз пересматривались. Кредит был выдан под залог оборудования и здания компании. Источники РБК в июле 2018 года говорили, что банк проводит аудит в «Ангстрем-Т». Тогда же два подрядчика «Ангстрем-Т» подали к предприятию иски о банкротстве.

В конце года компания перешла под контроль ВЭБа. В январе корпорация подала заявление о банкротстве «Ангстрем-Т» для «финансового оздоровления актива».

В сентябре 2016 года «Ангстрем-Т» попал под санкции США.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: микросхемы, Игорь Шувалов, ВЭБ
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