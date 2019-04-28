Разработчик нового пассажирского самолета МС-21 показал видео его полета

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,17 64,39 EUR Нал. 72,70 71,91 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 470,70 +65,60 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Опубликовано видео сражения Нурмагомедова с медведем Общество, 11:44 После аварии с прогулочным катером в Финском заливе погибла женщина Общество, 11:26 AFP сообщило о пересекшем Атлантику в бочке путешественнике Общество, 11:25 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 11:00 Разработчик нового пассажирского самолета МС-21 показал видео его полета Технологии и медиа, 11:00 Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине Политика, 10:53 СМИ узнали о встрече Пугачевой с проигравшими участниками шоу «Голос» Общество, 10:39 Кравчук предупредил о попытках старой власти скомпрометировать Зеленского Политика, 10:15 В Коломне после пасхальной службы загорелся храм Общество, 10:06 «Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» благодаря шайбам Панарина Общество, 09:48 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 09:34 Путин поздравил россиян с Пасхой Общество, 09:27 Немецкие депутаты предложили новую стратегию по Донбассу Политика, 09:03 Букмекеры составили портрет и сделали ставки на имя будущего малыша Маркл Общество, 08:33
Технологии и медиа ,  
0 
Разработчик нового пассажирского самолета МС-21 показал видео его полета
Накануне опытный образец лайнера совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Замечаний к работе систем самолета у экипажа не возникло, рассказали в авиастроительной компании. Выпуск МС-21 должен начаться в 2021 году
МС-21-300 (Фото: Пресс-служба «Иркут»)

Авиастроительная компания «Иркут», разработчик пассажирского самолета МС-21-300, продемонстрировала кадры полета опытного образца лайнера, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Видео размещено на сайте предприятия, а также на его канале в YouTube.

На записи заснято, как специалисты и экипаж готовятся к полету и проверяют работу систем лайнера. Затем на кадрах запечатлен взлет и первые секунды полета. Вторая часть видео посвящена приземлению. «Перелет прошел в штатном режиме, замечаний нет», — заявил впоследствии один из пилотов самолета. Его слова приводятся в сообщении на сайте «Иркут». Лайнер проделал путь по маршруту Иркутск — аэродром «Ульяновск-Восточный».

Видео: Пресс-служба "Иркут"

В дальнейшем, рассказали в пресс-службе разработчика, предполагается, что МС-21-300 перелетит на аэродром Раменское Летно-исследовательского института им. Громова (находится в городе Жуковском Московской области). Там лайнер продолжил летные испытания.

Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. Начало серийного производства лайнера тогда было запланировано на 2017 год, однако впоследствии выпуск перенесли сначала на 2018 год, а затем на 2020-й. Позже эти сроки сдвинусь еще — на сегодняшний день «Иркут» планирует начать серийное производство МС-21 в 2021 году.

У производителя уже 175 твердых заказов. Известно, что первым получателем станет «Аэрофлот», заключивший контракт на поставку 50 МС-21. Источник РБК, близкий к авиационной группе, говорил, что российские лайнеры будет эксплуатировать только «Аэрофлот», поскольку материнской компании не так принципиален состав флота из-за ее многопрофильности. От идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы» власти отказались.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: МС-21, видеозапись, полет
Материалы по теме
«Аэрофлот» увеличит закупку российских самолетов МС-21 на 35 машин
Бизнес
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Бизнес
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter