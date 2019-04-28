Разработчик нового пассажирского самолета МС-21 показал видео его полета

Накануне опытный образец лайнера совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Замечаний к работе систем самолета у экипажа не возникло, рассказали в авиастроительной компании. Выпуск МС-21 должен начаться в 2021 году

МС-21-300 (Фото: Пресс-служба «Иркут»)

Авиастроительная компания «Иркут», разработчик пассажирского самолета МС-21-300, продемонстрировала кадры полета опытного образца лайнера, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. Видео размещено на сайте предприятия, а также на его канале в YouTube.

На записи заснято, как специалисты и экипаж готовятся к полету и проверяют работу систем лайнера. Затем на кадрах запечатлен взлет и первые секунды полета. Вторая часть видео посвящена приземлению. «Перелет прошел в штатном режиме, замечаний нет», — заявил впоследствии один из пилотов самолета. Его слова приводятся в сообщении на сайте «Иркут». Лайнер проделал путь по маршруту Иркутск — аэродром «Ульяновск-Восточный».

Видео: Пресс-служба "Иркут"

В дальнейшем, рассказали в пресс-службе разработчика, предполагается, что МС-21-300 перелетит на аэродром Раменское Летно-исследовательского института им. Громова (находится в городе Жуковском Московской области). Там лайнер продолжил летные испытания.

Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. Начало серийного производства лайнера тогда было запланировано на 2017 год, однако впоследствии выпуск перенесли сначала на 2018 год, а затем на 2020-й. Позже эти сроки сдвинусь еще — на сегодняшний день «Иркут» планирует начать серийное производство МС-21 в 2021 году.