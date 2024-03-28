Киргизия заменила борт № 1 с Ту-154М на Airbus A320

Киргизия поменяла борт № 1 с Ту-154М 1993 года выпуска на Airbus A320 2002 года. Глава администрации президента заявил, что самолет приобретен за бюджетные деньги

Фото: Кабинет Министров Кыргызской Республики Фото: Кабинет Министров Кыргызской Республики Фото: Кабинет Министров Кыргызской Республики Фото: Кабинет Министров Кыргызской Республики Фото: Кабинет Министров Кыргызской Республики Фото: Кабинет Министров Кыргызской Республики

Новым бортом № 1 в Киргизии станет Airbus A320, сегодня в международном аэропорту Манас в Бишкеке его встретил премьер-министр — глава администрации президента страны Акылбек Жапаров. Это следует из сообщения пресс-службы правительства Киргизии.

«Нам бы хотелось, чтобы мечты нашего народа жить безбедно на кыргызской земле становились реальностью. Еще вчера за счет бюджета страны мы не могли даже подумать о приобретении той или иной техники, а сегодня мы закупаем вертолеты и самолеты», — сказал Жапаров.

Премьер-министр отметил, что Airbus A320 2002 года выпуска был приобретен из бюджетных средств и передан на баланс Управления делами президента республики.

Ранее бортом № 1 в Киргизии числился Ту-154М 1993 года выпуска, который Владимир Путин подарил Киргизии в 2006 году.

Airbus A320 предназначен для перелетов средней и значительной протяженности. У него два турбированных двигателя. Самолеты этого семейства эксплуатируются с апреля 1988 года. Максимальная дальность перелета машины составляет 6,3 тыс. км, средняя скорость — 840 км/ч. Вместимость в пассажирской версии достигает 180 человек. Основным конкурентом семейства Airbus A320 сейчас является семейство Boeing 737. Ту-154М — один из старейших лайнеров, который используется авиакомпаниями, он серийно производился с 1984 года. Эксперты еще в середине 2000-х говорили, что Ту-154 и даже его модифицированный вариант Ту-154М устарели. Летом 2006 года самарская компания «Авиакор» прекратила выпуск этих самолетов. Крейсерская скорость — 850 км/ч. Количество пассажиров — от 152 до 176 человек.

В ноябре 2021 года Ту-154М президента Киргизии Садыра Жапарова не пустили в Великобританию из-за несоответствия техническим требованиям. Представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Киргизии Алымбай Абакиров в октябре 2018 года заявил, что президенту необходим новый самолет.