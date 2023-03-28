ФСБ и Минцифры обсудят внедрение российской системы eSIM

Операторы опасаются активация электронных SIM-карт будет в России заблокирована, а эксперты напомнили, что eSIM используются и в промышленном оборудовании. В России обсуждают внедрение своей системы на случай подобных санкций

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ФСБ, Минцифры и НИИ радио (НИИР) обсуждают внедрение российской платформы электронным SIM-карт (eSIM) на случай распространения международных санкций на эту сферу, сообщила пресс-служба министерства газете «Известия».

«Только отечественные оборудование и программное обеспечение дают полную гарантию безопасности при использовании на объектах критической инфраструктуры», — говорилось в сообщении.

Планируется, что на территории НИИ радио развернут пилотную зону с российским программно-аппаратным комплексом. К нему смогут подключиться операторы связи для тестирования инфраструктуры в работе eSIM. В самом НИИР уточнили, что элементами системы станут российские технологии, использоваться могут либо отечественные чипы для электронным SIM-карт, либо зарубежные, которые соответствуют требованиям безопасности.

Российская система предусматривает, среди прочего, подключение новых виртуальных SIM-карт к сотовым сетям, рассказал газете источник на рынке связи. Он пояснил, что сейчас для этого используется иностранное программное обеспечение, разработчики могут отозвать сертификаты на его использование под давлением ограничений или действуя инициативно.

Один из участников рынка усомнился, что российскую систему удастся развернуть до 2025-2027 годов. Он объяснил свой скепсис отсутствием российского коммуникационного и абонентского оборудования и состоянием производственной базы.

Только за прошлый год в России продали порядка 2 млн смартфонов с функцией eSIM, всего у россиян на конец 2022 года было около 12-13 млн таких устройств, подсчитали в Mobile Research Group. Аналитики считают, что eSIM в России активировали примерно на 8% смартфонов.

В операторах связи также выразили обеспокоенность тем, что из-за границы могут заблокировать установку eSIM. В Tele2 отметили, что риск блокировки не касается уже работающих виртуальных карт, после их активации с точки зрения функционала это уже обычные SIM-карты. При этом еще не подключенные электронные SIM-карты (сгенерированные оператором и хранящиеся на платформе профили) могут быть деактивированы.

В других операторах заверили издание, что уже загруженным картам ничего не угрожает, поскольку оборудование для обслуживания находится на российской территории. Однако даже в этом случае возможны проблемы: если купить новый смартфон, потерять, поломать его, или на нем перестанет работать программное обеспечение, но восстановить привязанный к eSIM не получится. В Россию по параллельному импорту поставляют iPhone 14, а он может подключаться только по eSIM, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Он также напомнил, что основной риск связан не со смартфонами, поскольку eSIM используются в устройствах интернета вещей: в датчиках, контроллерах промышленного оборудования, и обычная SIM-карта для них не подойдет, а значит невозможность активации грозит создать проблемы для промышленности.