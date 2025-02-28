Skype подтвердил прекращение работы в мае

Сервис перестанет быть доступен 5 мая. Пользователям Skype предлагают перейти на платформу Microsoft Teams с помощью своей учетной записи

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Мессенджер и сервис для видеоконференций Skype подтвердил в своем аккаунте в X, что прекратит работу в мае 2025 года. О закрытии платформы ранее сообщил портал XDA.

В сообщении уточняется, что в ближайшие дни можно воспользоваться своими учетными записями, чтобы перейти на платформу Microsoft Teams.

«При входе в Teams с учетной записью Skype чаты и контакты автоматически появятся в приложении, вы сможете продолжить [работу] с того места, на котором остановились», — говорится в блоге Microsoft. У пользователей Skype будет время до 5 мая, чтобы решить, что делать со своей учетной записью, а после этой даты сервис не будет доступен.

По состоянию на 2023 год Skype пользовались 36 млн человек, с тех пор Microsoft не приводила новых данных, сообщает TechCrunch. В 2016-м ежемесячная аудитория сервиса составляла 300 млн пользователей.

Skype был основан в начале 2000-х годов. В 2005 году сервис приобрел eBay, а шесть лет спустя — Microsoft. После этого компания постепенно начала заменять им другие свои коммуникационные продукты. Teams был запущен в 2016 году. В 2021-м Microsoft закрыла сервис видео-конференц-связи Skype for Business Online.