Microsoft определилась со сроками закрытия Skype

Skype будет закрыт в мае 2025 года, сведения об этом содержатся в строках программного кода для версии, которая пока готовится к выпуску. Пользователям вместо него предложат перейти на Teams

Фото: Sheldon Cooper / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американская корпорация Microsoft окончательно закроет мессенджер и сервис для видеоконференций Skype в мае 2025 года, сообщает портал XDA.

Издание ссылается на фрагмент кода в последней версии Skype, которую пока только готовят к выпуску. В нем содержится следующее сообщение:

«Начиная с мая Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и общаться в Teams».

Далее следует примечание о том, что определенное количество друзей пользователя «уже перешли на [Microsoft] Teams бесплатно». Журналисты портала предположили, что приложение делает вывод об этом на основе данных о контактах пользователя, к которым имеет доступ.

Skype был создан командой эстонских разработчиков при поддержке бизнесменов Януса Фрииса и Никласа Зеннстрема и запущен в 2003 году. Впоследствии сервис несколько раз перепродавался, его конечным владельцем стала Microsoft. Корпорация приобрела софт в 2011 году.

Первые шаги по закрытию сервисов Skype были предприняты в 2019 году: тогда Microsoft объявила о закрытии сервисов для бизнеса. Окончательно их поддержка прекратилась два года спустя.

Всем бизнес-клиентам Skype после объявления о предстоящем закрытии бизнес-проекта было предложено перейти на Teams: Microsoft запустила его еще в 2017-м году, построив на базе Skype. Сервис впоследствии был внедрен в пакет программного обеспечения, который Microsoft стала «вшивать» в операционные системы. Также он стал доступен клиентам в составе Office 365.