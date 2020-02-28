Эксперты увидели рост оборота денежных переводов с телефонов

Рост доли оборота переводов с телефонов составил 37% в 2019 году. Больше всего пользователи сервиса «Яндекс.Деньги» со всех устройств переводят на Украину, в Белоруссию и Казахстан

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Доля оборота денежных переводов посредством «Яндекс.Деньги», совершенных через телефоны, в 2019 году выросла на 37%. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В итоге доля перевода денег со смартфонов составила 41% от всех переводов через «Яндекс.Деньги».

Средняя сумма перевода через мобильное устройство составляла 3998 руб., что превышает среднюю сумму перевода с компьютера — 3453 руб.

Больше всего переводов за границу (со всех устройств), по данным сервиса, пользователи отправляли на Украину, как и в 2018 году. На втором месте по объему переводов Белоруссия, на третьем — Казахстан. В сообщении «Яндекс.Деньги» также говорится о том, что в 2019 году вырос объем денежных переводов в Киргизию и Узбекистан и уменьшился в Грузию и Таджикистан. Впервые за последние несколько лет в топ-15 стран с максимальным объемом денежных переводов попали Великобритания и Турция.