«Золотого орла» получили «Чемпион мира», Янковский и Старшенбаум

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
«РИА Новости» узнало о плане усилить российскую ПВО в зоне спецоперации Технологии и медиа, 05:16
WSJ узнал о требовании Венгрии исключить нескольких россиян из санкций ЕС Политика, 05:00
Telegraph узнала, когда Британия может отправить на Украину самолеты Политика, 04:29
Folha de S.Paulo узнала об отказе Бразилии передать ФРГ снаряды к Leopard Политика, 04:25
«Золотого орла» получили «Чемпион мира», Янковский и Старшенбаум Технологии и медиа, 03:56
Четверо конгрессменов США потребовали объяснить поставки танков Украине Политика, 03:52
Власти США смягчили правила донорства для геев Общество, 03:10
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке «Синдика» на МКАДе Общество, 02:44
Полиция Израиля назвала предполагаемого виновника теракта в Иерусалиме Общество, 02:32
В США запланировали отреагировать на годовщину начала операции на Украине Политика, 02:28
Посол Украины назвал число танков, которые Киев получит от Запада Политика, 02:27
Забихулло Татар попросил Путина о новой переписи «от имени всех татар» Общество, 02:02
Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией Политика, 02:01
МИД Германии объяснил слова Бербок о «войне против России» Политика, 01:31
Технологии и медиа ,  
0 

«Золотого орла» получили «Чемпион мира», Янковский и Старшенбаум

В Москве объявили победителей кинопремии «Золотой орел»
Больше всего наград, в том числе победу в номинации «Лучший фильм», взяла картина «Чемпион мира». Четыре приза — у «Сердца пармы» (в основном технические номинации), три — у «Здорового человека»
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Москве прошла церемония вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел», в номинации «Лучший фильм» победила картина «Чемпион мира», ее создатель, Алексей Сидоров, стал лучшим режиссером. Фильм рассказывает об история матча за звание чемпиона мира между шахматистами Анатолием Карповым и Виктором Корчным.

Лента получила еще несколько наград. Исполнитель одной из главных ролей Иван Янковский стал лучшим актером в кино, композитор Артем Васильев взял награду за саундтрек, а оператор Михаил Милашин победил в номинации «Лучшая операторская работа».

Другие победители:

  • лучший ТВ-сериал — «Алиби»;
  • лучший сериал на онлайн-платформах — «Художник»;
  • лучший неигровой фильм — «Фаза Луны»;
  • лучший анимационный фильм — «Финник»;
  • лучший сценарий — «Здоровый человек» Петра Тодоровского;
  • лучший короткометражный фильм — «А»;
  • лучшая актриса в кино — Ирина Старшенбаум в «Здоровом человеке»;
  • лучшая актриса на ТВ — Юлия Хлынина в «Елизавете»;
  • лучшая актриса онлайн-сериала — Анна Михалкова в «Алиса не может ждать»;
  • лучший актер на ТВ — Евгений Стычкин в «Алиби»;
  • лучший актер онлайн-сериала — Никита Ефремов в «Нулевом пациенте»;
  • лучшая женская роль второго плана — Дарья Балабанова в «Здоровом человеке»;
  • лучшая мужская роль второго плана — Евгений Миронов в «Сердце пармы»;
  • лучшая работа художника-постановщика — Павел Новиков и Владимир Трапезников в «Сердце пармы»;
  • лучшая работа художника по костюмам — Екатерина Дыминская в «Сердце пармы»;
  • лучший монтаж — в «Однажды в пустыне»;
  • лучшая работа звукорежиссера — в «Сердце пармы»;
  • лучшие визуальные эффекты — в «Однажды в пустыне».

24 января стали известны номинанты на на премию Американской киноакадемии «Оскар», церемония вручения которой состоится 12 марта. Лидерами по номинациям стали картины «Все везде и сразу» (десять номинаций), «На Западном фронте без перемен» (девять), «Банши из Инишерина» и «Элвис» (по восемь).

На шесть статуэток претендует «Топ Ган: Мэверик», на четыре — «Аватар. Путь воды». Помимо всех этих картин, за звание лучшего фильма поборются ленты «Тар», «Фабельманы», «Говорят женщины», «Треугольник печали».

Читайте на РБК Pro
«Мне грустно. Несите торт!»: почему на фоне стресса тянет на сладкое
Правила карьеры: проверьте, тем ли вы занимаетесь в своей жизни
«Мой опыт поможет всем»: пять фраз, которые выдают коучей-шарлатанов
Зарплата финдира по формуле: проверьте, не переплачиваете ли вы
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Золотой орел» кино
Материалы по теме
Минкультуры допустило рост доли российского кино до 70% в 2023 году
Технологии и медиа
Успех в кино вернул интерес к книгам о Чебурашке
Бизнес
«Чебурашка» первым среди российских фильмов собрал более 13 млн зрителей
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter