«Золотого орла» получили «Чемпион мира», Янковский и Старшенбаум

Больше всего наград, в том числе победу в номинации «Лучший фильм», взяла картина «Чемпион мира». Четыре приза — у «Сердца пармы» (в основном технические номинации), три — у «Здорового человека»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Москве прошла церемония вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел», в номинации «Лучший фильм» победила картина «Чемпион мира», ее создатель, Алексей Сидоров, стал лучшим режиссером. Фильм рассказывает об история матча за звание чемпиона мира между шахматистами Анатолием Карповым и Виктором Корчным.

Лента получила еще несколько наград. Исполнитель одной из главных ролей Иван Янковский стал лучшим актером в кино, композитор Артем Васильев взял награду за саундтрек, а оператор Михаил Милашин победил в номинации «Лучшая операторская работа».

Другие победители:

лучший ТВ-сериал — «Алиби»;

лучший сериал на онлайн-платформах — «Художник»;

лучший неигровой фильм — «Фаза Луны»;

лучший анимационный фильм — «Финник»;

лучший сценарий — «Здоровый человек» Петра Тодоровского;

лучший короткометражный фильм — «А»;

лучшая актриса в кино — Ирина Старшенбаум в «Здоровом человеке»;

лучшая актриса на ТВ — Юлия Хлынина в «Елизавете»;

лучшая актриса онлайн-сериала — Анна Михалкова в «Алиса не может ждать»;

лучший актер на ТВ — Евгений Стычкин в «Алиби»;

лучший актер онлайн-сериала — Никита Ефремов в «Нулевом пациенте»;

лучшая женская роль второго плана — Дарья Балабанова в «Здоровом человеке»;

лучшая мужская роль второго плана — Евгений Миронов в «Сердце пармы»;

лучшая работа художника-постановщика — Павел Новиков и Владимир Трапезников в «Сердце пармы»;

лучшая работа художника по костюмам — Екатерина Дыминская в «Сердце пармы»;

лучший монтаж — в «Однажды в пустыне»;

лучшая работа звукорежиссера — в «Сердце пармы»;

лучшие визуальные эффекты — в «Однажды в пустыне».

24 января стали известны номинанты на на премию Американской киноакадемии «Оскар», церемония вручения которой состоится 12 марта. Лидерами по номинациям стали картины «Все везде и сразу» (десять номинаций), «На Западном фронте без перемен» (девять), «Банши из Инишерина» и «Элвис» (по восемь).

На шесть статуэток претендует «Топ Ган: Мэверик», на четыре — «Аватар. Путь воды». Помимо всех этих картин, за звание лучшего фильма поборются ленты «Тар», «Фабельманы», «Говорят женщины», «Треугольник печали».